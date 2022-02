Merino no jugará ante RB Leipzig y es duda frente a Osasuna

Mikel Merino no estará presente en el partido vital que medirá a la no estará presente en el partido vital que medirá a la Real Sociedad y al RB Leipzig en la Europa League este jueves.

Así lo ha confirmado su técnico, Imanol Alguacil en la rueda de prensa previa al partido.

"Merino ha recibido dos golpes en la cabeza y lo primero es la salud. De momento, no nos puede ayudar en una decisión consensuada con él y los médicos", ha señalado el entrenador.

"Cuando lo quité en Bilbao quería seguir en el campo. Me alegro porque hubiera sido peligroso. Lo primero es la salud y no puede jugar un partido en las condiciones que las que está. Veremos para el domingo, pero para mañana no. Saldrá otro y nada de excusas", ha concluido.