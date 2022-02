El osasunismo, ante su primer gran desplazamiento

Han sido casi dos años exactos desde la última vez que hubo un gran desplazamiento de seguidores navarros para apoyar al equipo. El osasunismo volverá a coger la carretera para animar al cuarto mejor visitante del campeonato en uno de los derbis más especiales del año. La cita será el próximo domingo a las 18:30 horas en el remozado Reale Arena. Osasuna no estará solo en San Sebastián.de seguidores navarros para apoyar al equipo. El osasunismo volverá a coger la carretera para animar al cuarto mejor visitante del campeonato en uno de los derbis más especiales del año. La cita seráen el remozado Reale Arena.

Para recordar la última vez que hubo marea rojilla lejos de Pamplona hay que remontarse al pasado 16 de febrero de 2020. Más de medio millar de rojillos se citaron en San Mamés. La mayoría con entrada -enviada por el Athletic y sorteada por la entidad navarra entre sus socios-. Otros cientos adquirieron localidades en las propias taquillas del estadio y se mezclaron con la afición local. Reinó la armonía, la rivalidad sana y el derbi lo conquistó Oier en un duelo que todavía se recuerda. Nadie se imaginaba que, un mes después, se iba a decretar el Estado de Alarma en España por la pandemia de coronavirus. El mundo se paralizó y el fútbol profesional se detuvo durante unos meses para reanudarse en mayo, precisamente en San Sebastián.

Desde entonces Osasuna ha disputado 37 partidos ligueros a domicilio, pero la presencia de seguidores navarros ha sido testimonial. El osasunismo se ha perdido dos viajes al Reale Arena, tres a Mendizorroza, dos a Ipurúa y uno a San Mamés. Tampoco pudo dejarse notar en El Alcoraz de Huesca el 20 de marzo de 2021. Demasiados meses sin que el equipo notara el apoyo masivo de su incondicional hinchada.

Esta temporada la victoria por 0-2 en Vitoria no fue celebrada por la afición navarra. El estadio alavés tenía restricciones del 60% y no se permitía la entrada de seguidores rivales. La zona visitante no estaba habilitada. En Vallecas, la última salida hace una semana, hubo un reducido grupo de rojillos con entradas compradas en las propias oficinas del estadio madrileño. La aventura fue mayúscula, ya que el Rayo no envió localidades a Osasuna. Por tanto, será la primera vez desde hace dos años que el aficionado navarro podrá desplazarse para seguir las andanzas del equipo.

VENTA DE ENTRADAS EN LA WEB

Los socios y simpatizantes que no fueron agraciados con las 642 entradas que envió la entidad guipuzcoana pueden comprar localidades la página web de la Real Sociedad. A última hora de este martestodavía estaba habilitada la compra de entradas sueltas en diferentes puntos del Reale Arena. Los precios oscilan entre los 40 y los 80 euros.

A diferencia de otros clubes que no tienen habilitada la compra telemática, la Real Sociedad no ha puesto ningún impedimento en que se vendan entradas de este tipo a seguidores de Osasuna. Si quedan, también se venderán en las taquillas del estadio.

La Real Sociedad hará controles en los accesos

Osasuna comunicó a través de sus perfiles sociales el resultado del sorteo donde los agraciados fueron del número 61.740 al 62.381. Solo un 18% de los inscritos podrá acudir al Reale Arena de San Sebastián. La entidad navarra ha enviado los nombres de los 642 agraciados -socios y simpatizantes-. No es posible solicitar ninguna modificación en el momento de recoger la entrada en las taquillas de El Sadar. La entidad presidida por Luis Sabalza también informa de que “el club local realizará controles en los accesos, y por lo tanto Osasuna no se hace responsable si una vez en el estadio no se permite la entrada a alguien distinto al que figure en el listado enviado a la Real Sociedad”.

El último viaje fallido de rojillos a San Sebastián

El 15 de marzo de 2020 Osasuna se enfrentaba a la Real Sociedad en San Sebastián. En medio del revuelo por la incipiente enfermedad del coronavirus, la entidad navarra había recibido entradas por parte del equipo txuri urdin. Los socios y simpatizantes se afanaron en adquirirlas -a un precio único de 25 euros-, sin embargo el 10 de marzo el Consejo de Ministros del Gobierno de España decretó que las dos siguientes jornadas de Primera y Segunda División se iban a celebrar a puerta cerrada. Eso obligó a la entidad navarra a devolver el importe. Ese enfrentamiento se acabó aplazando hasta el 14 de junio de 2020. Los rojillos empataron a uno ante el cuadro de Imanol Alguacil. Sin público en el estadio, Adrián López hizo el 0-1 y Oyarzabal puso las tablas en la segunda mitad.