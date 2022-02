sorteo de las 642 entradas enviadas para el encuentro 27 de febrero (18.30 horas). Finalmente han sido 3.559 los socios y titulares del carnet 'Soy Rojillo' que se han inscrito para participar en el sorteo, por lo que solo un 18% de los mismos han resultado agraciados. Todos ellos han recibido, en el momento de la inscripción, un número con el que han entrado a participar en el sorteo y que pueden consultar en cualquier momento en el Área del Socio, ha explicado el club en una nota. Este lunes por la mañana, en las oficinas del Club Atlético Osasuna, se ha realizado elenviadas para el encuentro Real Sociedad Osasuna del próximo domingo(18.30 horas). Finalmente han sido 3.559 los socios y titulares del carnet 'Soy Rojillo' que se han inscrito para participar en el sorteo, por lo que solo un 18% de los mismos han resultado agraciados. Todos ellos han recibido, en el momento de la inscripción, un número con el que han entrado a participar en el sorteo y que pueden consultar en cualquier momento en el Área del Socio, ha explicado el club en una nota.

El sorteo realizado ha determinado que los agraciados vayan del número 61.740 al 62.381, ambos números inclusive. Los socios y simpatizantes agraciados con las entradas podrán retirarlas este mismo lunes entre las 16:30 y 19:30 horas y el martes 22 y miércoles 23 entre las 9:30 y 13:30 las 16:30 y 19:30 horas. La retirada de entradas se realizará en las oficinas de El Sadar y será necesario abonar los 25 euros que cuesta cada una de las localidades. Para recoger las entradas será necesario presentar el carnet de socio o el DNI de los socios o titulares del carnet 'Soy Rojillo' agraciados en el sorteo, pudiendo una persona retirar varias localidades siempre que presente dichos documentos de las personas agraciadas.

El club informa de que aquellos socios agraciados que no retiren su localidad serán sancionados sin poder participar en más sorteos de este tipo durante la presente temporada. Las entradas que no sean retiradas por los socios se ofrecerán a los siguientes números en la lista tras el último agraciado y podrán ser retiradas el jueves (9:30-13:30 y 16:30-19:30 horas) y el viernes (9:30-13:30 horas) en las oficinas de El Sadar. El club se pondrá en contacto con los siguientes socios del listado, del 62.382 en adelante.

El listado que el Club Atlético Osasuna enviará a la Real Sociedad incluye únicamente los nombres de quienes han participado en el sorteo y que por lo tanto son socios o titulares del carnet 'Soy Rojillo', no siendo posible solicitar ninguna modificación en el momento de recoger las entradas. El club local realizará controles en los accesos, y por lo tanto Osasuna no se hace responsable si una vez en el estadio no se permite la entrada a alguien distinto al que figure en el listado enviado a la Real Sociedad.