Las claves para que Osasuna gane al Atlético de Madrid

dinámicas opuestas. Mientras los de Arrasate han vuelto a la senda de la victoria con un estilo marcado y reconocido, los de Simeone atraviesan un bache peligroso. Osasuna y Atlético de Madrid se citan en El Sadar en. Mientras los de Arrasate han vuelto a la senda de la victoria con un estilo marcado y reconocido, los de Simeone atraviesan un bache peligroso.

Además, el Atlético de Madrid visita Pamplona tras caer de manera sorprendente contra un desahuciado Levante en un duelo donde no llegó a tirar ni una vez a portería. Han logrado dos victorias en sus últimos cinco encuentros de liga.

Por si esto no fuera poco, Wass y Cunha están lesionados, Hermoso y Carrasco son duda debido al covid y Rodrigo de Paul está sancionado por acumulación de tarjetas.

Así van ambos equipos en el 'Power Ranking' de Diario de Navarra:

CÓMO JUEGO EL ATLÉTICO DE MADRID

En los últimos partidos Simeone está apostando por el 4-4-2 aunque también es habitual que emplee el 3-5-2 con dos carrileros largos. Teniendo en cuenta que Mario Hermoso es duda para este duelo, sería extraño que apostara por el segundo esquema.

Vamos a analizar al Atlético de Madrid línea por línea.

La defensa del Atlético está siendo un drama, no ganan duelos individuales y además están cometiendo errores impropios de un equipo de Simeone. Son el séptimo equipo más goleado (34 goles en contra). Para poner en contexto, Osasuna ha encajado 27 tantos. Oblak es el portero de la liga que menos paradas lleva (29) y tan solo ha dejado en 6 ocasiones su portería a cero.

El mayor problema lo está teniendo en el centro de la defensa. Felipe colecciona errores, Giménez no juega con continuidad, Hermoso acostumbra a fallar y los laterales no terminan de darle un plus al equipo. Llorente no está siendo el del curso pasado, lleva una asistencia y ningún gol, y la baja de Trippier, sumada a la lesión de Wass, han dejado ese costado derecho huérfano.

Sería interesante que Osasuna apostara por jugar con dos puntas, para así aprovechar las dudas defensivas del Atlético.

Sofascore

Mediacoach

El centro del campo está siendo también un problema. Koke y Lemar son fijos, el francés sí ha realizado grandes partidos esta temporada. De hecho, ha generado 5 ocasiones creadas y lleva 30 pases clave. Rodrigo de Paul no termina de ser el mismo futbolista que maravilló en Udine, Kondogbia ha cometido varios errores y Héctor Herrera no cuenta con demasiado protagonismo.

Mediacoach

En el último tramo del campo no está siendo tan determinante como el curso pasado. Cunha, que estaba en un buen momento, se ha lesionado para dos meses, Griezmann regresa de lesión, Suárez cada vez amenaza menos al rival, Joao Félix no termina de despegar y tan solo Correa y Carrasco están realizando una notable temporada.

Carrasco es el gran arma ofensiva en la mayoría de partidos. Lleva 59 regates completados (3º de la liga), ha generado 7 ocasiones de gol, lleva 35 pases claves, 5 asistencias y suma 3 goles.

Suárez lleva 8 goles en liga, una cifra que no está mal, pero ha fallado el mismo número de ocasiones claras falladas.

COMPARATIVA ESTADÍSTICA

Gracias a los datos que ofrece Mediacoach para la Liga, podemos observar cómo Osasuna es el segundo equipo de la competición que consigue superar más rivales con cada uno de sus pases. Con una media de 3,15 por partido, los de Arrasate superan líneas con facilidad gracias a que buscan la portería rival de manera constante.

Mediacoach

El Atlético de Madrid, por su parte, pese a su endeblez defensiva sigue liderando el campeonato en el % de éxito en los duelos aéreos defensivos. En la parcela ofensiva es el equipo que menos remates necesita para hacer gol (7.2).

Mediacoach

Otro aspecto que Osasuna deberá atender llegará en el tramo final de partido, en los últimos 15'. En esa franja el Atlético suma el 33.3% de sus goles, algo que está siendo habitual en las últimas jornadas. Osasuna también anota en esos últimos 15' un porcentaje similar.

Soccerway

LA ESTRELLA DEL ATLÉTICO: ÁNGEL CORREA

Teniendo en cuenta que Yannick Carrasco es duda debido al covid, Ángel Correa es la mayor amenaza a la que se enfrenta Osasuna.

Aunque parezca increíble, el argentino tiene tan solo 26 años. El rosarino está mostrando un gran nivel este curso en la que es su séptima temporada.

Pese a tener mucha competencia en esas posiciones con Griezmann, Joao Félix, Cunha o Luis Suárez, es el atacante que más le está dando al Atlético.

Correa lleva 10 goles y 4 asistencias, unas cifras más que notables. Otro dato que muestra su gran estado de forma es que anota en el 26,32% de sus disparos. No necesita demasiado para hacer gol. Además, habría que añadir que genera 5 grandes ocasiones.

Lógico que el Atlético de Madrid haya renovado al argentino hasta 2026. Osasuna deberá atar en corto a un futbolista capaz de aparecer por fuera y también en zonas de remate. Serán importantes las ayudas defensivas, buscar el 2 vs 1, ya que es un jugador muy habilidoso. Su zona de acción favorita, tal y como se ve en el mapa de calor, es en la parte derecha dentro del área, acostumbra a aparecer en ese costado.