Juan Cruz: "En ningún momento me rendí"

jugador de Elde Osasuna Juan Cruz ha afirmado que en “ningún momento” se rindió cuando apenas contaba para Jagoba Arrasate , asegurando que es el mismo “en los momentos buenos y malos momentos”.

“Siento orgullo porque al final en los momentos más duros se notó que esto lo sentía y lo cierto es que estoy contento y agradecido”, ha indicado el defensa después de renovar hasta el 2024 tras cumplir un año y medio en Pamplona.

Ha asegurado que el esfuerzo es algo innegociable para él y ha añadido que en todo momento supo que con dedicación y profesionalidad “iba a llegar la oportunidad”.

“Esfuerzo tras esfuerzo hemos llegado a esta situación”, ha destacado el pupilo de Arrasate en la sala de prensa de El Sadar.

El madrileño ha comentado que todos los integrantes de la plantilla rojilla tratan de aportar “el granito de arena, sea dentro o fuera. El míster lo resalta, no solo son los once que salen como titulares son importantes, sino también lo es la gente que también entra desde el banquillo o que está en la grada”.

“Cuando supe de la intención de renovar lo comenté con mi agente y no lo pensamos. Estoy muy contento y feliz. Fue todo muy rápido”, ha comentado el exjugador del Elche.

El número 3 rojillo ha mostrado su sentir cuando no tuvo minutos: “siempre voy a tener una sonrisa por delante. El esfuerzo es un valor que tanto la afición como el club valoran muchísimo”.

“No he tenido una carrera fácil. Sé lo que me ha costado llegar y lo que me ha traído hasta aquí y eso no lo voy a cambiar”, ha reflexionado el futbolista de 29 años antes los medios de comunicación que se han dado cita en el estadio.

Sobre su nueva posición en el centro de la zaga, Juan Cruz ha opinado que es “una demarcación que ya conocía y que me gusta mucho, me encuentro cómodo. No cierro puertas al lateral y donde me necesite el míster, allí estaré para echar una mano”.

Osasuna venció en Granada por 0-2, un resultado que sirvió al equipo para acercarse a su mejor versión, algo a lo que espera dar continuidad este sábado ante el Sevilla en El Sadar: “vamos partido a partido e igualmente de relevante es el choque frente al Sevilla”.

El director deportivo del equipo, Braulio Vázquez, ha explicado alguno de los motivos de esta renovación. Ha remarcado la implicación que demostró el futbolista cuando apenas contaba con minutos antes de dar la vuelta a la situación hasta asentarse como titular indiscutible.