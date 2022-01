David García, la cabeza de Europa

“Le voy a meter un poquito. Si se centra en las subidas en estrategia tiene que acabar la temporada con cinco o seis goles. Es impepinable. Ese destino llegará a nada que se lo proponga. Sus condiciones son impresionantes. Debe ser más ambicioso. No estoy exagerando, de verdad. Es una máxima que le vendrá a la mente porque he sido pesado en este aspecto siempre. Tiene que llegar ese momento”.

Dicho y hecho. David García se ha presentado en este comienzo de la segunda vuelta como uno de los defensores referentes no ya de la Liga sino también del continente. Sus registros le refuerzan.

En Granada anotó el cuarto gol. De las cinco grandes ligas solo hay un jugador de la línea de atrás mejor. Es Criscito (Génova), con cinco. Junto al de Ibero están el griego Mavropanos (Stuttgart), el austriaco Lienhart (Friburgo), el inglés Reece James (Chelsea) y el francés Theo Hernández (Milan), siendo ambos dos laterales de ataque. En algunas bases de datos aparecen Girotto (Nantes) y Cuadrado (Juventus), pero también han sido centrocampistas.

En goles con la cabeza solo le superan tres globalizando todas las demarcaciones. Se trata de Modeste (Colonia), Ajorque (Estrasburgo) y Destro (Génova), todos delanteros. David García iguala en esta faceta a atacantes de la talla de Immobile (Lazio), Dzeko (Inter) o Schick (Bayer Leverkusen).

Hay más. Sigue siendo el jugador con más porcentaje de éxito en los duelos aéreos (ha ganado 84 de los 110 que ha disputado, un 76%) y es el sexto que más despejes ejecuta por partido, con un promedio de 5,6 cada jornada.

BIEN ATADO POR EL CLUB

No se teme por su marcha. En verano rechazó una oferta importante del Rennes francés. Al Cholo le gusta para el Atlético y ojeadores colchoneros no le pierden de vista, pero no inquieta que pueda haber un movimiento en firme. Del Sevilla puede salir esta semana el central Diego Carlos al Newcastle, nuevo rico de la Premier, por 55 millones. En Osasuna no quitan ojo al efecto cascada. No obstante, las informaciones desde Nervión apuntan a otros nombres como sustituto.