Unai Dufur e Iker Benito: doble debut ante los problemas

Unai Dufur e Iker Benito. Los dos futbolistas de Osasuna Promesas, en dinámica habitual con el primer equipo, se pudieron estrenar de forma oficial. El central de 22 años ya sabía lo que era jugar en Primera División, puesto que debutó con la elástica del Eibar ante el Atlético el 18 de abril de 2021. Sí que fue la presentación por todo lo alto del habilidoso extremo de 19 años. La derrota ante el Celta de Vigo amargará lo que seguro que fue un día feliz para.

La participación de Dufur y Benito eleva a 28 los futbolistas que ha utilizado Jagoba Arrasate en la competición doméstica esta temporada. 24 de ellos han sido titulares en uno o más partidos. Los últimos estrenos en Liga con el primer equipo de jugadores del filial fueron de Aimar Oroz (mayo 2019), Javi Martínez (mayo 2019) y Moncayola (agosto 2019)

UNAI DUFUR: LA SEGURIDAD LLEGÓ CON EL TIEMPO

La baja por coronavirus de David García y Unai García, además de la lesión de Aridane, precipitó la titularidad de Unai Dufur. El pamplonés de 22 años -hermano del futbolista Ander Dufur que juega en el San Juan- formó en el eje de la zaga junto a Juan Cruz. “No sé si será sorpresa o no, pero va a jugar de inicio”, aventuró Arrasate en la previa. El técnico no falló en su palabra y alineó al joven navarro.

Dufur, que suma dos goles esta temporada con el Promesas, comenzó dubitativo. No se complicó en las primeras acciones, para ir ganando en confianza, y no le tembló el pulso a la hora de subir su posición en las jugadas de estrategia. No pudo hacer nada en el primer gol, obra de Hugo Mallo, y no se entendió bien con Juan Cruz en el segundo. Sin embargo, ambos centrales estuvieron en continua comunicación. En la segunda parte, Dufur ganó en consistencia y realizó varias anticipaciones de nivel. Se emparejó con Iago Aspas, pero no sufrió ante el veterano ariete.

IKER BENITO: EL EXTREMO PURO DE TODA LA VIDA

El estreno de Iker Benito llegó en el minuto 78, gracias al triple cambio de Arrasate. El extremo salió por otro jugador de similares características, Kike Barja. Ambos están cortados bajo el mismo patrón: son rápidos, habilidosos en el uno contra uno y les gusta estar bien pegados a la línea de cal. Un extremo de toda la vida.

Iker Benito -hermano del futbolista Asier Benito que juega en el Pamplona de Tercera División- pronto descubrió sus cartas. Se posicionó en banda derecha y no le tembló el pulso a la hora de intentar regatear. Ayudó también en tareas defensivas, un hecho que provocó que viera cartulina amarilla en el 84. A pesar de sus 19 años no se amilanó ante un veterano como Javi Galán, el lateral zurdo del Celta de Vigo.

El extremo, que también trabaja en la dinámica del primer equipo desde hace semanas, es del gusto de Jagoba Arrasate. Este curso ha disputado 14 partidos con el filial osasunista en el que ha anotado cuatro goles.

Diez minutos con tres exjugadores armeros

Se dio la circunstancia que, durante diez minutos, coincidieron en el campo los defensores Unai Dufur y Cote, además del delantero Kike García. Los tres futbolistas compitieron la temporada pasada en el Eibar, pero salieron del club armero por el descenso de categoría. El hecho se produjo entre los minutos 69 y 79, cuando Arrasate retiró del campo al lateral izquierdo para dar entrada a Manu Sánchez.