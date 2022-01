Arrasate sobre Aridane: "¿Venderlo? Bajo ningún concepto"

, entrenador de Osasuna, valoró la posible salida de Aridane rumbo al, una cuestión que ha tomado forma la última semana, pero que todavía no hay oferta formal desde el conjunto ché. "Es un jugador demasiado importante como para andar con medias tintas. Es un jugador súper querido, me consta, e importantísimo en el verde. Está teniendo problemas con el sóleo. Son lesiones complejas. Que se ponga el foco en su recuperación. Con Aridane somos mejores. No sé qué comentarios ha habido, se me escapa. Tambiéno que algún equipo lo quiere. No hay ninguna oferta por él y contamos con Aridane. Nosotros lo tenemos muy claro. Es muy importante. Y de puertas para adentro muy querido. ¿Venderlo? Bajo ningún concepto".