Bordalás enfría el fichaje de Aridane: "Era una posibilidad más"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, ha hablado este sábado en rueda de prensa sobre la posibilidad de fichar al central rojillo Aridane Hernández en este mercado de invierno. En la ciudad del Turia, había trascendido que el técnico quería incorporar al futbolista de Osasuna sí o sí y que eso había generado tensiones con sus superiores. Este sábado, Bordalás se ha desmarcado de cualquier conflicto echando agua fría a la opción de incorporar a Aridane, aunque haya reconocido el interés.

”Las reuniones quedan ahí, no se pueden hacer públicas, he podido ver que yo estoy enrocado en Aridane, para nada, era una posibilidad más, luego el club decide, pero se tienen en cuenta otros factores, puedo conocer futbolistas como ocurrió en el mercado de verano pero nunca he solicitado jugadores top, pedí a Foulquier porque ya lo había tenido, Hugo Duro, Alderete... El club sabe que no soy muy exigente pero dadas las necesidades yo traslado la necesidad de incorporar futbolistas que nos puedan ayudar para equilibrar la plantilla”, ha indicado.

“Nosotros tenemos reuniones en las que lo que se habla o compartimos queda ahí, no puedo hacer público nada de las reuniones, puede haber discrepancias de opiniones pero eso pasa en todos los sitios, gustos, opiniones... yo busco lo mejor para el Valencia y si demando algo es lo mejor para el equipo y el club”, ha añadido.

Con todo, Bordalás espera fichajes, aunque no ha quedado claro si Aridane sigue siendo una prioridad después de la negativa de Osasuna a la cesión. “Soy optimista y nunca miro atrás, ahora insisto, quedan 15 días de mercado y hay posibilidades de firmar, lo necesitamos, lo sabe el presidente y lo sabe la dirección deportiva”. “No es una cuestión de entendimiento, que es bueno”, se ha referido al trato con la dirección. “Al final yo traslado unas necesidades y el club toma las decisiones, no puedo decir nada más al respecto. Nos reunimos, saben las necesidades, las posibilidades... al final yo soy el entrenador y tengo que limitarme a trabajar. Estamos mirando incorporar a algún futbolista que nos ayude”.