Osasuna rechaza el primer intento del Valencia por Aridane

primera toma de contacto entre Valencia y Osasuna a través de los agentes de cesión del defensa e incluir una compra en función de una serie de objetivos de aquí a final de curso. Desde El Sadar han dado un ‘no’ rotundo. Ni se han sentado a negociar en esas cifras. Laa través de los agentes de Aridane Hernández ha tenido poco recorrido. El club rojillo ha dado un portazo a las pretensiones iniciales de obtener lade aquí a final de curso. Desde El Sadar han dado un. Ni se han sentado a negociar en esas cifras.

La entidad, dispuesta a abordar su traspaso en esta ventana de mercado, no le dejará salir a cualquier precio. Osasuna no dará luz verde a su marcha si no llega una oferta importante, admiten fuentes cercanas a la operación.

El movimiento se gestó este jueves por la mañana después de que José Bordalás transmitiera a los rectores su prioridad para reforzar la zaga. En los días previos, la alta dirección se reunió para poner sobre la mesa posibles fichajes. Salió el nombre del majorero. Aridane es un viejo deseo del entrenador. por la mañana después de que José Bordalás transmitiera a los rectores su prioridad para reforzar la zaga. En los días previos, la alta dirección se reunió para poner sobre la mesa posibles fichajes. Salió el nombre del majorero. Aridane es un viejo deseo del entrenador. El Getafe, hace dos años, ofreció por él 4 millones. Se rechazó esa propuesta al entender que el futbolista era una pieza imprescindible. Las cosas han cambiado.

LLAMADA Y PORTAZO

Horas después de apun tar a Aridane como objetivo, hubo movimientos en las oficinas valencianistas. Osasuna, consciente de la situación, esperaba una oferta formal.

El paso vino dado con un intento inicial que el club rojillo cortó por lo sano sin que ni siquiera se mandara una propuesta en firme hasta Pamplona. El Valencia planteaba un acuerdo en forma de préstamo, sin desembolso alguno más allá de la ficha del jugador.

Eso sí, estaba dispuesto a incluir una compra al final de temporada que dependiera de unos hitos. Osasuna no lo valoró. No negociará bajo ese contexto. No era un punto de partida para iniciar la negociación en esos términos. económicos.

La entidad rojilla considera a Aridane un jugador importante en la plantilla pese a que sí esté dispuesta a aceptar una oferta inferior a la cláusula de 12 millones. El defensa se recupera de una lesión muscular en la zona del sóleo y su última aparición se ubica el 2 de diciembre en la Copa del Rey.

Cerca de cumplir 33 años y con año y medio de contrato por delante, en Osasuna contemplan su salida en forma de traspaso, haciendo caja. Aridane llegó a El Sadar en 2016 en un fichaje que acabó costando 2 millones. En las dos temporadas anteriores ha sido clave.

Al otro de lado, el club ché aparece con el objetivo de obtener una cesión sin coste, al menos en enero. Mientras, negocia la salida de Wass al Atlético de Madrid. Por eso en las últimas horas ha tomado fuerza la idea de que apuesten por Álvaro González, central de Olympique de Marsella que encajaría por el coste de la operación que calculan en Mestalla.

APUESTA DE BORDALÁS

Sin embargo, la opción prioritaria para Bordalás sigue siendo Aridane. También estuvo en la agenda en verano. Ahora, su urgencia es mayor por Gabriel Paulista está atravesando un calvario con las lesiones. En Osasuna permanecen alerta por si se producen nuevos movimientos, algo que no descartan a la vista del fuerte interés que tiene el Valencia y que todavía el mercado permanecerá abierto hasta el 31 de enero.

En paralelo, la dirección deportiva explora el mercado, algo que ya estaba haciendo, para tener perfilada la llegada de un central. Un planteamiento con vistas a junio. La escasa certeza de tener un relevo de nivel en este mercado invernal también provoca que Osasuna descarte desprenderse de Aridane si no es con una oferta razonable.