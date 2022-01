Osasuna recibe al Athletic en un choque marcado por las ausencias y la falta de gol

“¿A nivel médico? A ver si me acuerdo de todos...”. . Este lunes no puede contar con Areso y Aridane por lesión, y en las horas previas sabrá si alguno de los cinco jugadores confinados puede sentarse en el banquillo. De lo que pase en el laboratorio depende el alta de Manu, Chimy, Darko, Iñigo y Barbero. Con ello, habrá que esperar a que los test de antígenos no deparen sorpresas en el resto. Y todo a esto, llega el Athletic. Duelo picante donde los haya en El Sadar. ”. Arrasate se tomaba con filosofía la pregunta sobre el estado físico de su equipo. La covid determina cualquier actuación también en OsasunaEste lunes no puede contar con Areso y Aridane por lesión, y en las horas previas sabrá si alguno de los cinco jugadores confinados puede sentarse en el banquillo.el alta de Manu, Chimy, Darko, Iñigo y Barbero. Con ello, habrá que esperar a que los test de antígenos no deparen sorpresas en el resto. Y todo a esto, llega el Athletic. Duelo picante donde los haya en El Sadar.

“No pienso en las bajas ni en las de ellos. Me centro en las que están. Sacaremos los dos un equipo competitivo”. Jagoba no es un hombre que caiga en el error del lamento. El Athletic también tendría motivos. Zarraga, Raúl García, Lekue, Unai Nuñez y Villalibre están contagiados. Lo mismo que Marcelino García Toral. Yuri y Vivian también se lo pierden.

VOLVER A SER OSASUNA

Olvidado el último trago de 2021 con esa derrota en el añadido en Getafe, Osasuna quiere romper la racha de nueve partidos sin ganar y recuperar esas sensaciones en El Sadar que ya se destaparon el día del Barcelona. Vuelven a la lista Budimir y Kike García, mientras que Unai Dufur, central del Promesas, podría ser una de las novedades. Arrasate espera un partido con alternativas. Osasuna deberá agitar el juego para sacar de sitio a un Athletic de hierro lejos de San Mamés. Le falta gol, que tampoco abunda en Pamplona. Los dos llevan 17 en 18 jornadas.

Arrasate dará este lunes la convocatoria, mientras que Marcelino ha citado a 20, con seis navarros: los Williams, Berenguer, Sancet, Muniain y Nico Serrano.

DN

SIN CENAR EN EL ESTADIO

todos los socios que no hayan cedido su butaca y los aficionados que hayan comprado su entrada previamente podrán entrar. Las medidas ejecutadas han surtido efecto: anulación de pases para canteranos, empresas, convenidos y afición rival, así como el llamamiento para alquilar la localidad hacia los abonados que no pudieran ir. En este caso, aunque sea entre semana, el carné infantil no se puede transferir a un adulto. Sigue vigente la prohibición de comer y beber. Faltará el bocadillo del descanso, pero un Osasuna-Athletic puede con todo. El Sadar no podrá albergar más de un 75% de su aforo, pero el club confirmó este domingo queLas medidas ejecutadas han surtido efecto: anulación de pases para canteranos, empresas, convenidos y afición rival, así como el llamamiento para alquilar la localidad hacia los abonados que no pudieran ir. En este caso, aunque sea entre semana, el carné infantil no se puede transferir a un adulto. Sigue vigente la prohibición de comer y beber. Faltará el bocadillo del descanso, pero un Osasuna-Athletic puede con todo.

Pendientes de las pruebas PCR para los cinco positivos confinados

Los cinco futbolistas de Osasuna que se encuentran aislados en sus hogares por covid conocerán este lunes si pueden entrar en la convocatoria. Todos ellos se sometieron a una PCR en la jornada de este domingo. LaLiga es quien está supervisando de primera mano los controles en todos los equipos para evitar cualquier situación picaresca. Salud también deberá dar su consentimiento. Se trata de Manu Sánchez, Chimy Ávila, Darko Brasanac, Iñigo Pérez e Iván Barbero.

Arrasate estará pendiente de las noticias, aunque con ninguno cuenta para la alineación. “Este lunes han hecho el test de LaLiga y mañana tendremos resultados, a ver qué dice Salud Pública también. No han estado en toda la semana. Si alguno puede entrar en la convocatoria y echarnos una mano, perfecto. Pero hemos preparado el partido sin ellos”.

Además, pueden salir más positivos en cualquier momento. “Mañana, día de partido, tenemos que hacer otra vez antígenos y no sabemos si tendremos algún disgusto más”, apuntaba sin buscar justificaciones. “Llevamos tiempo con una capacidad de adaptación alta. Es lo que toca. Cada día tienes que superar un examen porque tenemos antígenos y, en función de los que están, preparar lo mejor posible partido”.

LA ACTUALIDAD MANDA

No se ha planteado que pudiera haber los aplazamientos. “Hay unas normas que tenemos que cumplir y que han sido aceptadas por todos los clubes. Tal y como está la norma, me parece casi imposible que se suspenda un partido”.

Jagoba recordó que “la actualidad manda” en una semana de tres partidos. “El más importante es el siguiente. No puede pensar más allá. En la sociedad y en el fútbol no tiene mucho sentido. No somos ajenos a la sociedad”.