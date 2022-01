Arrasate huye de incorporaciones y reclama “recuperar el gen competitivo”

El mercado de altas y bajas estará abierto desde este lunes hasta el último día de enero. No habrá fichajes en Osasuna. Arrasate sabe que tiene material en su vestuario para lograr un objetivo que es la vía más directa para conseguir victorias: ser su Osasuna de altas revoluciones. “No”, respondió en la previa del partido contra el Athletic sobre si habrá refuerzos. “Lo que tenemos que hacer es recuperar esa esencia, ese gen competitivo. Ya hemos demostrado que con los que estamos podemos ser competitivos y sacar buenos resultados. No espero ninguna llegada”.

El paréntesis navideño ha podido servir de herramienta mental para los jugadores. Arrasate lo decía con la derrota en carne viva de Getafe. Era importante reforzar el estado anímico. “Cuando estás una semana por ahí y haces cosas diferentes, estás con tus amigos, con tu familia, con otro clima algunos... vuelves con energía, más receptivo, con otros bríos. Eso es el primer paso para mejorar”, destacó Jagoba. “Luego, hemos tenido una semana larga para poder preparar el partido, viendo lo que tenemos en frente y para analizar y corregir cosas. Lo importante es llevarlo a cabo en la competición”.

Sabe perfectamente que en El Sadar su equipo debe ofrecer otra versión. “A ver si le damos continuidad al partido del Barcelona sabiendo que los rivales son diferentes. Queremos un equipo que en casa dé la sensación que puede hacer gol en cualquier momento, es lo más difícil”.

Uno de los retos es rearmar esa personalidad que ha hecho diferente a Osasuna estas temporadas, más allá de esquemas tácticos “Sobre todo, tenemos que afinar un poco la dirección, hacia dónde vamos. En esta primera vuelta, hemos cambiado bastante de dibujo y hemos jugado de diferentes maneras, pero debemos tener una idea muy clara. Está bien esa variabilidad, pero siempre dentro de unos conceptos”.

Arrasate quiere gol, que no llega por casualidad. “Hay que generar más. Y para ello necesitas más fútbol y estar más cerca de la portería rival. Robar más alto también. Llegar con más gente. No solo es un tema de ejecución o toma de decisión. Es también de posicionamiento. En eso hemos insistido mucho”.

Para este lunes, espera “un partido de alternativas, de diferentes fases”. “A ver si estamos mejor en El Sadar. Necesitamos sumar para ir escalando posiciones. La última dinámica del equipo es mala”.

MÁS DE UNA BAJA

Jagoba anunció que en este mercado de enero se producirán salidas de jugadores. Más de una. “Es verdad que tenemos que aligerar la plantilla. Hay algunos que no están participando y saldrán, más de uno seguramente. Eso será más a partir de la semana que viene”.

Desde agosto, tiene a su disposición a 27 futbolistas, con dos porteros. Ahora, 26 sin Areso. “Cada situación es diferente. Hay jugadores que no están jugando, pero valoran el estar aquí y aportan en el día a día. Hay otros jugadores que quieren jugar y no están contentos. Hay que ver qué es lo mejor. Más de una salida va a haber”.

No quiso dar nombres, aunque Rober Ibáñez está en boca de todos. También se ha especulado con Ontiveros, pero desde el club se niega que se quiera romper la cesión. “No hablo de nombres propios. Con algunos hemos hablado, pero tenemos que hablar con más gente y tampoco es una cosa que diga el entrenador. Tenemos que pensar qué jugadores nos hacen falta, qué jugadores son importantes y escucharles a ellos también. Si prefieren aportar o prefieren otra cosa. De forma muy natural. Cuando empiece eso del 3 de enero seguro que habrá noticias”.

Arrasate cruza los dedos para que no haya bajas no deseadas. En los últimos días, desde Madrid se ha dicho que Simeone ha pedido a David García. “Sí, me mandan también a mí mis amigos. El tema de los periodistas... No sé cuánto de verdad tiene eso”, aseguró. “Espero que no haya salidas por algún jugador que puedan pagar la cláusula. Pero en este fútbol tampoco puedes estar al 100% seguro”.

El técnico, sobre su renovación: “Tiempo al tiempo”

Desde que se firmara la renovación de Braulio Vázquez y que el director deportivo le trasladara la idea firmar un nuevo contrato (hace un mes), no se han iniciado contactos con Jagoba Arrasate. Preguntado por si tiene el deseo de seguir, el de Berriatua indicó que todo sigue igual. No quiere decir que haya complicaciones. Todo llegará a su debido momento. “No hay novedades al respecto, pero tampoco hay ningún problema. Tiempo al tiempo”, apuntó. Además, fue rotundo al pedir su deseo para este 2022: “Osasuna (en euskera), salud. Es lo más importante en el fútbol y en la vida. Osasuna engloba todo”. Y en lo personal: “Que siga siendo feliz. Hasta el día de hoy lo he sido y espero seguir siéndolo”.

El Sadar de este lunes: “Ese 75% si va a tope será un 100% virtual”

Al igual que en todos los campos de Primera y Segunda, El Sadar tendrá limitaciones de aforo debido al coronavirus. Con todo, Arrasate espera un ambiente magnífico. “Es una faena porque ahora nos tocan dos partidos en casa, pero también con un 75% irán prácticamente todos los socios y puede haber una buena entrada . Los que van, irán con ganas de animar y de ver jugar bien a su equipo y verle ganar. Si van a todos a tope, ese 75% es un 100% virtual”. El técnico espera que con el cambio de año, cambie la dinámica en casa: “Al arrancar el calendario, a ver si todo es nuevo, sobre todo lo de casa, que al final es donde tenemos margen de mejora”.

Elogios al Athletic: “Me gusta casi todo, es sólido y dinámico”

“Es un equipo al que es muy difícil meterle mano”. Jagoba respeta muchísimo a un Athletic que lejos de San Mamás apenas encaja gol. “Solo ha perdido un partido fuera de casa y, además, el día que menos merecieron, en el Bernabéu. Si no está más arriba es porque no ha tenido más eficacia. Es un equipo muy sólido y a la vez dinámico que no tiene el balón por tener. Lo tiene para hacerte daño, para buscar tus espaldas. Es peligroso en transiciones”, describió. “Me gusta casi todo. Es un equipo honrado en el esfuerzo. Individualmente son buenos defensores, pero colectivamente tienen buenos conceptos”.

Preocupación por la racha de lesiones de Aridane



Aridane está atravesando por una temporada repleta de contratiempos. El sóleo, músculo que se encuentra por debajo del gemelo, es su verdadero caballo de batalla. Apenas ha participado en la primera vuelta y, ahora que tenía opciones de regresar, ha vuelto a sentir molestias. “Claro que me preocupa, un jugador importante para nosotros”, admitió Arrasate. “Llevaba bien la semana. El jueves hubo una sesión fuerte en El Sadar y ahora tiene unas molestias en el sóleo. Vamos a ver si es fruto de estos días fuertes o si hay algo más. Entre unas cosas y otras, no estamos viendo a Aridane al cien por cien. Lo necesitamos”.

El central navarro Unai Dufur “está siendo uno más”

Es muy probable que Unai Dufur forma parte de la lista de convocados. El central del Promesas lleva algunos días en la dinámica del primer equipo. “Lo conocíamos de la época del filial del Eibar y debutó el año pasado. Un jugador de aquí, de San Juan. Puede jugar de central y de lateral derecho. Lo queríamos ver, está con nosotros y está siendo uno más”, reflejó Arrasate, quien contó con él en pretemporada. “Ya tenía hechas las pruebas con nosotros también. Para subir-bajar jugadores debemos tener mucho cuidado. El día de Copa iba a ir también, pero tuvo ese percance (covid). Está entrenando con nosotros y puede estar en la convocatoria”.