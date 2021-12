La otra cara del Interescolar

El Torneo Interescolar reúne a muchas personas. Jugadores, entrenadores, árbitros, espectadores... Todo ello no sería posible sin una buena organización detrás.

Laura Cruchaga, Nerea Ainzúa, Marta Olleta, Julia Rodríguez, Naroa Mozaz y Laura Augusto fueron este miércoles las encargadas de que los partidos femeninos se disputaran bien. Juegan en Primera Autonómica Femenina, pero estos días han dejado las botas para garantizar el buen funcionamiento del torneo.

Xabier Sagaseta y Ander Alonso, cadetes B de Osasuna, también se han encargado en jornadas anteriores de organizar los partidos. Este miércoles, sin embargo, se acercaron a animar a San Cernin, su colegio. También aprovecharon para estar con sus compañeros del equipo, que estaban en medio del campo pasando balones. Con ellos estaba Rubén Alonso, del infantil A.

EXPERIENCIA EN EL TORNEO

Aunque todos envidian a los jugadores, Marta Olleta es a quien más le gustaría ponerse los guantes y parar balones. Ella es la única que nunca ha participado en el torneo. Xabier Sagaseta y Ander Alonso llegaron a la final mixta del 2018. Laura Augusto llegó y ganó con La Presentación un año antes. Además, al igual que Ander, se llevó el premio a la mejor jugadora. Al resto, en cuanto a resultados, no le fue tan bien. Rubén Alonso no pasó de los deiciseisavos. Sin embargo, todos coinciden en que volverían a jugar el torneo. Aunque el fútbol es lo de más, también es lo de menos. Naroa Mozaz, por ejemplo, no tuvo la suerte de jugar en un equipo futbolísticamente bueno. La experiencia, en cambio, sí que lo fue.

LAS PIONERAS

Los nueve jugadores recuerdan aquellas navidades con cariño. Las jugadoras del Primera Autonómica Femenino, por su parte, cuentan con un doble recuerdo. Ellas estrenaron el primer Interescolar femenino, en la Semana Santa del 2018. Para Laura Cruchaga y sus compañeras, acostumbradas a jugar a fútbol desde pequeñas sobre todo con los chicos, fue una gran oportunidad.

MÁS ALLÁ DE PASAR BALONES

Aunque se dice que son los recogepelotas, pasar los balones que se van es lo que menos hacen. Según apuntan las canteranas, no salen fuera tantos. Su labor consiste, fundamentalmente, en ayudar a la organización, asegurarse de que los jugadores que están sobre el terreno de juego sean los correctos. También ponen las alineaciones. Y vigilan que el comportamiento de los espectadores sea adecuado. Aunque todavía no lo han hecho, pueden llamar la atención a quien lo merezca. En definitiva, su misión es que las mañanas sean más ligeras para la organización.

LA DIVERSIÓN, EL OBJETIVO

Sin duda alguna, lo que predomina en los campos de Tajonar es el fútbol. Hay jugadores que se enfadan cuando encajan un gol y padres que se entristecen al ver a sus hijos perder. Sin embargo, Xabier, Ánder, Rúben, las dos Lauras, Nerea, Marta, Naroa y Julia tienen muy claro que el propósito del torneo no es ganarlo, ni tratar de ser el mejor, sino divertirse. Reír, disfrutar y pasarlo bien. Pero también aprender. Aprender a jugar a fútbol para los que no saben y que mejoren los que juegan de normal. Pero, sobre todo, las chicas recalcaron el objetivo de dar un mayor peso al deporte en general y al fútbol en particular. Que los niños y las niñas tengan la oportunidad de descubrir un nuevo deporte que se pueda convertir en su gran afición. Y, lo más importante de todo, que se pueda transmitir que, a parte de estar en el colegio, se puede hacer deporte.