Osasuna anuncia las medidas tras conocer la restricción del aforo en El Sadar

Desde el club reconocen que a escasos días de la disputa del encuentro, y ante la imposibilidad de organizar y realizar un sorteo complejo, se han tomado una serie de medidas para reducir al máximo el aforo y cumplir con la normativa fijada por el Ejecutivo foral perjudicando de la menor manera posible a los socios de la entidad.

MEDIDAS

El club procederá la anulación de todos los pases de los que disponen sus jugadores de fútbol base (masculino y femenino), entrenadores y empleados del club. Asimismo, el club anulará durante todo el mes de enero todos los abonos en poder de los cerca de 150 clubes convenidos con los que cuenta la entidad.

El club anulará las algo más de 600 localidades enviadas para la afición visitante para poder atender así al máximo número posible de socios.

También se ha tomado la decisión de reducir de forma considerable, y de manera excepcional durante este mes de enero, las entradas que se entregan principalmente a empresas como parte de los acuerdos firmadas con ellas con la promesa de compensarles cuando no existan limitaciones de aforo.

El club ha procedido esta misma tarde al cierre de la venta de entradas en su página web, aunque dará validez a las localidades vendidas hasta este momento, pudiendo sus poseedores acceder al próximo lunes al estadio de El Sadar. Desde este momento ya no será posible adquirir ningún tipo de entrada para este partido.

Los abonos infantiles no serán en esta ocasión transferibles a personas adultas con el objetivo de que sean fundamentalmente los socios quienes tengan preferencia para asistir al encuentro frente al Athletic Club. Por lo tanto no se permitirá el acceso de personas de diferente edad a la pagada por el abono en cada una de sus distintas categorías. En caso de incumplirse esta norma se retirará el abono como es habitual.

El club confía en no tener que limitar el acceso de los socios de la entidad al partido, para lo que habilitará en la página web el mecanismo de cesión de abonos habitual. De esta forma, Osasuna solicita encarecidamente a todos los socios que no vayan a acudir al encuentro que accedan al Área del Socio de la página web desde este mismo momento y cedan su abono al club. La entidad les compensará con el % pagado por partido en el abono. Es decir, si entran en el carnet un total de 19 partidos, Osasuna reintegrará al socio a final de temporada 1/19 parte de lo pagado por su abono, bien en forma de descuento en la renovación o bien en forma de reintegro en metálico. Quienes hayan cedido su abono en días anteriores y hasta esta misma tarde y su localidad ya haya sido vendida, obtendrán según lo prometido el 50% del importe de la entrada.

Asimismo, y con el objetivo de facilitar la cesión de abonos, el club atenderá telefónicamente solo a las personas mayores de 60 años y a aquellas que no dispongan de Área del Socio y que prefieran ceder su abono por esta vía. Podrán llamar al 948152636 el día 30 de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas; el día 31 de 9.30 a 13.30 horas y el día 3 de enero de 9.30 horas y hasta las 17.00 horas. El club les atenderá, comprobará sus datos y procederá a la cesión de sus abonos. Todos los abonos cedidos quedarán en poder del club, reduciéndose de esta forma el aforo hasta cumplir con el 75% exigido.

La entidad solicita que todas aquellas personas que no vayan a acudir al encuentro utilicen este mecanismo para que no sea necesario adoptar más medidas restrictivas y haya algún colectivo de socios que se vea perjudicado. Es importante que quien no vaya a asistir lo haga constar de esta forma para que el club pueda contabilizar con exactitud en los próximos días el aforo y cumplir con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra. Es decir, si una persona no acude pero no lo comunica cediendo su abono, Osasuna entiende que ese asiento va a estar ocupado. Y si el número de asientos ocupados supera el 75% del aforo, la entidad se verá obligada en los próximos días a tomar nuevas medidas que podrían dejar fuera a socios que sí quieren acudir.

El club solicita especialmente la cesión de sus abonos a todos los socios que puedan estar el día del partido en una situación de confinamiento por enfermedad o contacto estrecho con un positivo, o bien que presenten algún tipo de síntomas. Por ese motivo la cesión de abonos permanecerá abierta hasta el inicio del encuentro.

Todos los socios que accedan al estadio, así como quienes han comprado alguna entrada hasta esta tarde, podrán sentarse en la localidad que tengan asignada.

El servicio de autobuses que se puso en marcha para trasladar a los socios de diferentes zonas de Navarra hasta el estadio de El Sadar quedará suspendido durante el mes de enero y no se retomará hasta que deje de haber restricciones sobre el aforo del estadio.

Con la adopción de esta serie de medidas el club confía en que sea suficiente para que todos los socios que desean acudir al encuentro puedan hacerlo con normalidad accediendo al estadio con su carnet de temporada. En cualquier caso, la entidad informará en los próximos días sobre la evolución de su aforo ocupado y tomará cuantas medidas adicionales sean necesarias para garantizar el cumplimiento del mismo. Asimismo, el club recuerda que es obligatorio en todo momento el uso de mascarilla en el interior del estadio y que está prohibido comer y fumar.