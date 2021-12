Sabalza quiere más calor institucional para Osasuna

echan en falta el cariño que en comunidades vecinas las principales instituciones tienen hacia sus clubes de máxima categoría fútbol. El medio de su discurso, el presidente de Osasuna deslizó una demanda de mayor conexión y apoyo entre las instituciones navarras y el club rojillo. El presidente del club quiere mantener un encuentro a la mayor brevedad posible con el Gobierno de Navarra con el único objeto de fijar un objetivo común respecto a Osasuna. Sabalza y su juntaque en comunidades vecinas las principales instituciones tienen hacia sus clubes de máxima categoría fútbol.

“En otras comunidades las instituciones apoyan al equipo de referencia y a nosotros nos gustaría que aquí existiera ese apoyo también. Y no solo hablamos de un aspecto económico, hay otras formas de apoyar fiscalmente, apoyando proyectos... lo primero que tenemos que hacer es sentarnos las dos partes a decir qué queremos hacer con Osasuna o por Osasuna. Por ejemplo, el Zaragoza tiene un acuerdo con No sé si tenemos que hacer un convenio en el que pueda participar gente y nos gustaría que ese encuentro fuera cuanto antes. Nos propusimos como junta directiva trabajar el tema de las instituciones, hay gente que las ve como enemigas y yo no pienso como tal sino como espíritu de colaboración.

La consejera del ramo, Rebeca Esnaola, comentaba que las relaciones y la comunicación con Osasuna son buenas, y no solo en la Consejería de Cultura y Deporte, también hay un trato fluido con Hacienda. Y apuntaba que están abiertos a intensificar esa relación con Osasuna para ver qué se puede hacer para arropar más al club. Otra cosa será concretar todo eso en un apoyo económico, tributario, social, o la fórmula y aspectos que se decida.