Atlético-Osasuna: los rojillos, con la mochila cargada de ilusión

Osasuna retoma la competición para cerrar un periplo de altura que le llevó a enfrentarse al Real Madrid (0-0), Sevilla (2-0), Real Sociedad (0-2) y, ahora, Después del parón liguero por selecciones,retoma la competición para cerrar un periplo de altura que le llevó a enfrentarse al Real Madrid (0-0), Sevilla (2-0), Real Sociedad (0-2) y, ahora, Atlético de Madrid . Precisamente los cuatro primeros clasificados del campeonato. Los números ante su rival de esta tarde, como es lógico, no son nada esperanzadores. De hecho, como recordó en la previa Jagoba Arrasate , el equipo de Simeone es el único que les ha ganado todos los partidos en el regreso de la entidad navarra a Primera. Cuatro de cuatro. El saldo de goles asusta: dos a favor y 12 en contra. El preparador rojillo también quiere tomarse su particular revancha ya que siempre ha perdido ante el entrenador argentino: seis derrotas (dos con la Real Sociedad y cuatro con Osasuna).

En este contexto, la expedición navarra se desplazó en la tarde de ayer a Madrid para visitar el Wanda Metropolitano (18:30 horas). La última vez que los rojillos pisaron el espectacular coliseo atlético fue en la penúltima jornada de la pasada temporada. Casi se convierten en jueces del campeonato, ya que hasta el minuto 82 Osasuna ganaba 0-1 gracias al tanto de Budimir. Sin embargo, los goles de Lodi y Luis Suárez voltearon el marcador para dar el título, en la última fecha, al equipo madrileño.

TRES CENTRALES

Para la visita al actual campeón, Jagoba Arrasate medita volver a la defensa de tres centrales. Tajonar ha sido un banco de pruebas esta semana y, tanto el miércoles como el jueves, el técnico ensayó con el mismo sistema empleado en el Santiago Bernabéu. De esta forma, Unai García, David García y Juan Cruz ocuparían esa demarcación con Nacho Vidal y Manu Sánchez como carrileros. Por delante se abre un abanico de opciones, pero el concurso de Lucas Torró o Moncayola parece estar asegurado. El acompañante está por decidir. Arriba la dupla sería la formada por Kike García y el Chimy, aunque también Rubén García puede actuar ahí.

Arrasate citó a 23 jugadores con las bajas por lesión de Aridane y Juan Pérez. Se caen por decisión técnica Barbero, Jaume Grau y Javi Ontiveros. La novedad es la presencia de Ramalho.

Osasuna tratará de recuperar la solidez defensiva demostrada en el empate a cero ante el Real Madrid para seguir siendo la revelación de la categoría lejos de Pamplona. Los rojillos, a cuatro puntos del Atlético de Madrid, son el segundo mejor visitante de Primera División con cuatro victorias, un empate y una derrota.

La visita al Wanda Metropolitano, donde Osasuna estará acompañado por su fiel hinchada, será la última gran salida del año. Después de hoy, los navarros actuarán como visitantes en el Ciutat de Valencia ante el Levante y visitarán el Coliseum de Getafe. También está por señalar el encuentro copero frente al San Agustín.

LAS DUDAS DEL ATLÉTICO

Osasuna tendrá enfrente a un Atlético de Madrid con peores registros que la temporada pasada. Los madrileños son el sexto mejor local de la categoría con tres triunfos y tres empates. Llegan de empatar a tres ante el Valencia y solo han sumado dos victorias en los últimos seis partidos ligueros.

Es evidente que los colchoneros están demostrando fisuras. Han encajado 13 goles, por los cinco que recibieron el pasado curso a estas alturas. Ahora suman tres porterías a cero, por las ocho de la campaña 2020/2021. En la jornada 12 llevaban 31 puntos y ahora son 23. Aun así, la escuadra del Cholo Simeone sigue siendo candidata a todo.

El preparador argentino también medita cambiar el sistema y dejar los tres centrales para pasar a la defensa de cuatro. Todo ello con la recuperación del polivalente Marcos Llorente y de Lemar. No podrá contar con Joao Félix, Trippier y Saponjic. A última hora se decidirá la presencia o no de Renan Lodi, ausente en la sesión vespertina de ayer por un “malestar generalizado”. Aun así, el once que competirá frente a Osasuna será de garantías con el concurso de Luis Suárez o Griezmann. El Cholo no reservará nada antes de medirse al Milan en Champions.