José Alenza: “Osasuna es muy literario”

José Alenza presenta el libro Alma, corazón y fútbol para condensar 100 años de osasunismo en 20 victorias, un empate y una derrota. "Los partidos y los resultados, lo que pasó, son reales. Todos los conocemos. Son ficticias las historias que los rodean. El objetivo del libro es revivir esos episodios", refleja este pamplonés que nació como Osasuna un 24 de octubre. En este caso, de 1969. Catedrático de Derecho Administrativo en la UPNA.

periodos y escenarios. Salvo el preámbulo de 1956 con ese recuerdo del abuelo al nieto del primer triunfo de Osasuna al Madrid de las Copas de Europa, Alenza va viajando desde los 80 hasta ahora. Va por El recorrido transita por distintos. Salvo el preámbulo de 1956 con ese recuerdo del abuelo al nieto del primer triunfo de Osasuna al Madrid de las Copas de Europa, Alenza va viajando desde los 80 hasta ahora. Va por El Sadar , que a diario lo ve desde su ventana y lo siente por las exclamaciones de la afición cuando falta a un partido, y también por el Bernabéu, Camp Nou, San Mamés, Calderón o la Nova Creu Alta, sin olvidar los estadios europeos.

Las relaciones familiares, el heroísmo, la identidad de grupo y personal, la justicia, el ciclo de la vida, la nostalgia, la frustración, la igualdad o el amor. Son temas que aborda el libro con Osasuna como hilo conductor. “Son personajes ficticios y he intentado que sean variados en edad, condición, profesión y género para reflejar esas emociones del osasunismo. Siendo el Centenario, suponía que iba a haber muchos libros, incluido el del club. Del partido de Sabadell podemos conocer los goles o la situación en la tabla, pero he ido más allá para reflejar esa angustia de lo que nos jugábamos”, explica.

“Hay algunos que son más nostálgicos o de recuerdos autobiográficos. A través de vivencias, he ido descubriendo anécdotas. Osasuna entrenaba en la Vuelta del Castillo y el Real Madrid en el Sadarcillo. Mi idea es activar la memoria”, dice este socio rojillo.

Su primer recuerdo osasunista es el gol de Rández en Murcia por la radio. De niño disfrutó con los indios de Alzate, de adolescente asistió a la remontada contra el Rangers, se asombró con Robinson y gozó de la época dorada de Zabalza. Disfrutó de la exitosa etapa de Aguirre y de Europa. Ha conocido, destaca su biografía, “las caídas al abismo y las resurrecciones del equipo”. Ahora ha recuperado “la ilusión infantil con el ascenso de récord de Jagoba Arrasate y su exitoso retorno a Primera”.

Triunfos contra el Madrid de Di Stéfano, Juanito, Santillana, la Quinta del Buitre, Zidane y Cristiano, y contra el Barça de Maradona, Ronaldinho, Iniesta y Messi refuerzan las gestas. El 0-4 del Bernabéu resalta con un paralelismo con la batalla de Somosierra y un heroico batallón de caballería polaca. “200 años después, Urban abrió la puerta de Madrid”.

EL MOMENTO POLICIACO

“También empleo elementos más fantásticos y utilizo la filosofía o la literatura como hilo de la historia. O un relato más policiaco”. En este caso, aplica la técnica de Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta. “Declaraciones policiales, sentencias, fragmentos de prensa... Me he inspirado en eso para contar la historia negra de Osasuna”.

Un partido es el 3-0 contra el Atlético del año del descenso en 2014. “Se relata cómo y dónde se iban reuniendo algunos directivos para la compra de los partidos. Me pareció durísimo que no llegara ni para pagar la luz. Me invento que hay un detective contratado por un directivo y los va a acompañando en esos viajes que se cuentan en la sentencia del Caso Vizcay. Van a Sevilla, a Barcelona... Él es osasunista y no le gusta ese rollo. Se acaba desligando”.

También hay un 0-3 en San Mamés. “Unos niños van preguntando a sus padres ciertas cuestiones relacionadas con la filosofía del Athletic. No tienen muchas respuestas coherentes, esa ficción de la que vive el Athletic muchas veces. Qué se puede fichar y cuáles son los de la casa y cuáles no. Así va metiendo Osasuna gol tras gol”.

No falta la referencia a Arrasate. “Un estudiante está enclaustrado. Hay una serie de términos históricos que tiene que aprender. Jagobino y Jacobita. Su única válvula de escape es Osasuna. Sigue la temporada en Segunda de los récords. Al final, dice que es Jagobita porque Arrasate nos ha devuelto el espíritu”.

El Comandante sí tiene quien le escriba, emulando a El último lo ha titulado, emulando a García Márquez. “Me imagino a un Chimy Ávila dentro de 50 años rememorando en Argentina sus mejores años en Osasuna. Le cuenta a un amigo esa temporada hasta que se lesiona, incluido ese partido contra la Real donde casi remontamos. Al final, recibe un mail en el que se le convoca para celebrar el 150 aniversario de Osasuna. Fantaseo un poco. Y Osasuna gana algún título”.

LOS HÉROES ROJILLOS

Preguntado por héroes rojillos, Alenza menciona varios. “Osasuna es un equipo muy literario y tenemos grandes héroes. Tenemos a Martín que como jugador y entrenador nos ha dado grandes momentos. Cuento los tres milagros. Es una especie de drama shakespeariano. También Robinson. Si miras las estadísticas, no debería destacar. Pero nos trajo una alegría y una ilusión. Trasformó la manera de ver el equipo. Ezcurra y Zabalza. Por sus hazañas, no son los personajes llamativos, pero es el heroísmo de lo cotidiano. Sin capa y espada. Por último, Aguirre. Cada año parecía que se nos iba y nos llevaba un escalón más allá”.

Su conclusión es rotunda. “Ser de un grande es aburrido. El Barcelona ganó la Copa y la sensación es que su temporada ha sido desastrosa. Nosotros llegamos a la final y es imborrable. Perdimos, pero no nos sentimos derrotados”.