Osasuna quiere aligerar la plantilla de 27 jugadores en enero

La idea es aligerar plantilla para enfocar la segunda parte de la temporada. Hay futbolistas que no están contando para Arrasate debido a la fuerte competencia presente en algunos puestos. A falta de mes y medio para que se abra el mercado de altas y bajas, Osasuna está cocinando sus planes de actuación. En enero se vislumbran novedades, pero no en forma de fichajes.para enfocar la segunda parte de la temporada. Hay futbolistas que no están contando para Arrasate debido a la fuerte competencia presente en algunos puestos.

Jagoba tiene a su disposición a 27 futbolistas, un número ciertamente elevado. En verano se entendió que había que guardarse las espaldas por los imprevistos que pudiera haber. Estaba en el recuerdo la primera vuelta de la temporada pasada, momento en que azotaron los infortunios físicos.

“Es verdad que tenemos mucha gente, incluso igual demasiada. Hemos optado por tener una plantilla más amplia hasta Navidad y luego ya veremos si la gente tiene que salir porque no tiene minutos. Ahora hemos optado más por cubrirnos”, reflejaba el técnico de Berriatua al cierre del pasado mercado estival.

En este primer tercio, las bajas no han afectado en la misma medida. Con carácter general, hay jugadores que se están quedando fuera de las convocatorias por decisión técnica y eso que el margen de citados sigue siendo de 23 y no de 18 como en la época prepandemia. Las ausencias de Budimir, Barja y Aridane han sido las más prolongadas. Y llegados a este punto, la enfermería está despoblada.

Para el día a día en Tajonar , es evidente que hay un excedente de jugadores. Ronda sobre la mesa la opción de buscar esas salidas y que, al mismo tiempo, ese futbolista que no tiene minutos los encuentre con otra camiseta.

RAMALHO, JAUME GRAU O ROBER IBÁÑEZ

No más que echar un vistazo al ranking de participación para comprobarlo. Jonas Ramalho es el único que no ha jugado nada. En este tiempo ha sufrido una lesión muscular, pero cuando ha estado a disposición no ha contado. Llegó en enero para cubrir la baja que se presuponía de larga duración de Roncaglia, con el compromiso de ficharlo en junio por un año. En el curso pasado, acumuló apenas 300 minutos. El puesto de central está caro. David García, Aridane, Unai García y Juan Cruz están por delante. Incluso Moncayola y Oier conocen la demarcación.

Jaume Grau es otro de los futbolistas que puede salir. Gustó en pretemporada y convenció a Arrasate. Pero en su estreno en Primera solo ha jugado un par de minutos contra el Alavés. Tiene contrato hasta junio de 2022. Torró y Moncayola le cierran el paso para jugar por delante de la defensa.

Habrá que estar atentos igualmente a la situación de Rober Ibáñez, con claro cartel en Segunda, y que ha disputado 91 minutos. En su perfil están Kike Barja y Ontiveros, teóricamente más hecho a la categoría y con un contrato de un año de cesión firmado con el Villarreal, aunque su presencia también ha pasado inadvertida. Llegó ante la alarma que generó la lesión en el pie del extremo de Noáin. El periodo de ausencia se quedó en dos meses y medio.

Barbero ha asumido el papel de cuarto delantero. Ha jugado tres ratos contra el Cádiz, el Betis y el Real Madrid que apenas suman 9 minutos. Habrá que comprobar si el foco se pone sobre él o si Jagoba quiere seguir contando con el póker. Suele jugar con uno arriba.

Arrasate ha venido contando en estos primeros trece partidos con un bloque reconocible salvo en semanas de tres partidos. Herrera, Nacho Vidal, David García, Manu Sánchez, Torró, Moncayola, Darko, Rubén García y Kike García han sido su guardia pretoriana. Unai y Aridane han alternado en el puesto de central. Y en banda derecha ha habido cambios de cromos. Torres, Javi Martínez, Chimy, Oier, Cote y en menor medida, Iñigo Pérez, Juan Cruz y Areso se han ido asomando en los partidos. Budimir y Barja vuelven a contar ahora en plenitud.

LA DERIVADA DE LA COPA DEL REY

En este sentido, la ecuación no está del todo despejada. Hay que resolver una derivada. Se trata de la Copa del Rey. La primera eliminatoria será el 1 de diciembre. La segunda, en caso de pasar, será el 15 de diciembre. La Tajonarya sería el 5 de enero. Y la siguiente, octavos de final, el 15 de enero. Todas son a partido único. La intención es dar descanso a los jugadores que no están compitiendo, por lo que Arrasate podrá echar mano de su amplio fondo de armario. De ahí a que los movimientos se vayan a contener hasta no resolver finalmente el futuro copero de Osasuna.

NO SE CONTEMPLAN INCORPORACIONES

A día de hoy, el club no tiene pensando acometer refuerzos en este próximo mercado. A pesar de que tiene margen salarial por la llegada del dinero del fondo de inversión CVC, entiende que todas las posiciones están cubiertas. Otro cantar será si se produce alguna lesión importante o si se da alguna oportunidad de mercado. En el fútbol nada se puede dar cerrado, pero ese es el planteamiento.