Ambriz sigue el método Arrasate

Estos días hay un espectador de lujo en la grada de Tajonar. Su rostro, tapado además por la mascarilla, ha pasado desapercibido para los aficionados que allí concurren, pero no para empleados con los que coincidió en su etapa en Osasuna. Es Nacho Ambriz, que después de ser destituido en el Huesca quiere continuar aprendiendo sin perder el pulso. Seguirá en España uno o dos meses más. Su idea no es volver a México. Desea trabajar en Europa.

Ha parado ahora en Pamplona. Quiere analizar cómo entrena Arrasate. Va a estar toda la semana. Patxi Puñal, director técnico de Tajonar, está siendo su cicerone. El martes estuvieron juntos viendo la sesión. Fueron técnico y jugador en la época gloriosa con Aguirre. Compartieron impresiones mirando al verde. Después se unió a la charla el propio Arrasate, siempre receptivo para tratar con cualquier visitante interesado en conocer sus métodos y más si es un colega de profesión. Antes se había acercado a saludarle Javier Vicuña, entrenador de porteros de entonces en Osasuna.

Ambriz no ha tenido suerte en su primera experiencia en Europa. El 25 de octubre fue despedido del Huesca después de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas (puesto 12). Lo peor ha venido con las declaraciones del director deportivo altoaragonés, Rubén García. Se mostró así de contundente: “La idea de Nacho no ha terminado de calar en la plantilla. En el último mes y medio no estábamos contentos ninguno de lo que estábamos viendo. Ninguno”.

Las críticas arreciaron desde la prensa. “El Huesca se mostró como un equipo gris y sin alma, que sufre mucho en defensa y al que le cuesta aún más generar peligro en el área contraria, además de cometer muchos errores. La imagen no era la de un conjunto que quiere jugar un fútbol de toque y de ataque y que aspira siempre a ganar”, reflejaba el periódico Alto Aragón.

PROMESAS INCUMPLIDAS

En México, ha trascendido que el Huesca no cumplió con la parte que prometió a Ambriz cuando negoció su fichaje en verano. Se acordó que se mantendría el 70% de la plantilla que bajaba de Primera. La realidad, sin embargo, fue que se marcharon 15 jugadores. Y además, se le negaron los refuerzos que pidió de la liga mexicana con una prioridad. Era el ecuatoriano Ángel Mena que conocía de su anterior club, el León.

PUDO SER ENTRENADOR

En Osasuna se guarda un buen recuerdo. Era discreto, pero con importante influencia táctica en los grandes resultados con Aguirre, autor de la obra con la final de Copa y el cuarto puesto en Liga. Considerado como un entrenador de primer nivel en México, ha ganado la Liga de Campeones en la Concacaf con el América en 2016; la Copa en 2018 con el Necaxa; y el Apertura de 2020 con el León.

Hace unos meses en un canal azteca, mostraba su sueño de dirigir algún día a Osasuna. “Viví tres años muy buenos con Javier. Es un equipo donde se puede trabajar. A Osasuna le tengo mucho cariño y a ese equipo me gustaría llegar”.

Nacho Ambriz ya pudo dirigir a Osasuna en dos ocasiones. Patxi Izco le ofreció el banquillo en 2006 cuando se marchó Aguirre al Atlético (fue con él) y en 2008 antes de renovar a Ziganda. Rechazó la primera propuesta y en la segunda, no reunía los requisitos de la Liga.

El miércoles, pese a la petición de este diario para hablar de su época rojilla y su visión de Osasuna, no quiso hacer manifestaciones.