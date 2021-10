El llanto del Madrid: las quejas de Carvajal y de Butragueño

Carlo Ancelotti se acercó al árbitro Soto Grado para protestar. Dani Carvajal y Emilio Butragueño hicieron lo propio ante las cámaras de televisión. El Real Madrid venía de ganar el ‘Clásico’ y no le debió sentar bien que Osasuna se llevara un valioso empate del Santiago Bernabéu . No es habitual que el rival se lleve puntos del coliseo blanco. Al acabar el partidose acercó al árbitropara protestar. Dani Carvajal y Emilio Butragueño hicieron lo propio ante las cámaras de televisión.

¿Qué reclamaban? Supuestas pérdidas de tiempo, poco descuento y un pisotón de Lucas Torró a Vinicius en la primera parte. “No hay excusa, pero...”, dijo Carvajal. Más vale. La autocrítica por no haber encontrado el camino del gol o el buen trabajo defensivo de Osasuna pasaron de largo.

“Al final, Sergio Herrera ha perdido él solo los cuatro minutos, Arrasate ha hecho dos cambios en el último minuto… y da cuatro minutos. Es un poco extraño porque en otros campos se está añadiendo lo que se está perdiendo, pero deberíamos haber ganado en esos 94 minutos”, afirmó el defensa del Real Madrid.

“HAY PISOTÓN”

“Evidentemente hay pisotón, incluso peligroso; afortunadamente no le pasó nada al tobillo de Vinicius. Es una jugada fea. No entró el VAR, pero en otras ocasiones sí entra; parece claro ese pisotón”, dijo Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, en Movistar. “Todos coincidimos en que cuatro minutos no parecía ni mucho menos el tiempo que había que añadir. Esa reacción negativa del púbico estaba justificada”, añadió valorando la decisión del colegiado.

Ancelotti también se mostró molesto. “Me parecía penalti. No sé por qué el VAR no ha intervenido y el tiempo añadido me pareció poco”, explicó el italiano.