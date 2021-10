El Villarreal reta a un Osasuna pletórico a domicilio

El parón no ha borrado de la cabeza de ningún osasunista el fenomenal inicio de campeonato. Vendrá lo que vendrá, pero la clasificación se atiende en su parte de arriba ahora mismo. Osasuna no quiere frenar la ilusión de nadie. Un marcador positivo esta tarde en La Cerámica reforzaría esta energía. No ya por seguir sumando, también por hacerlo en un escenario de prestigio.

Viene curva. Arrasate exige a su grupo. Hay un señor rival delante, el campeón de la Europa League, que ha rearmado su potencial y que presentará una de sus mejores alineaciones. Solo con ver su estructura ofensiva impone respeto. Regresa Gerard Moreno para acompañar a los imparables extremos Danjuma y Yeremi Pino, sensaciones con Países Bajos y con España en los recientes partidos jugados. Si a eso se suman los surtidores de pases por detrás y una línea sólida, resulta un bloque amarillo de primerísimo nivel.

Osasuna acude a Castellón con 14 puntos para el invierno que le viene en el calendario y con el grato recuerdo de lo que pasó la temporada anterior. Salió todo. El Villarreal no tuvo el día, Sergio Herrera estuvo inspirado y el equipo gozó de eficacia en el área. Aparte del gran trabajo que se hizo. Si falla alguna de estas premisas, será difícil puntuar esta tarde. Los de Arrasate llevan pleno de triunfos fuera de casa, pero el rival en este caso se las trae.

Jagoba ha citado a los 23 jugadores disponibles. Budimir, Aridane y Ramalho no están por lesión (el técnico les espera la semana que viene con el grupo, “están mejor, cerca de volver”) y Ontiveros no puede jugar por la cláusula del miedo. Es novedad en la lista Kike Barja, que después de casi dos meses volverá a estar disponible para vestirse de corto.

El once titular se parecerá bastante al que viene empleando en estas jornadas. Unai García seguirá instalado en la defensa dentro de este dibujo 4-1-4-1 con el triángulo favorito del técnico de Berriatua que sujeta al equipo: Torró, Moncayola y Darko. A Osasuna no solo le tocará apretar en campo amarillo para robar, fiel a su estilo. Su concentración debe ser máxima para no caer en el error, como le sucedió contra el Valencia y el Betis, escuadras como la de hoy de mayor calidad. Además sabe que el Villarreal le someterá con el balón y es ahí cuando la capacidad de resistencia a base de orden se pondrá realmente a prueba. Puede ser una jornada para ilusionar.