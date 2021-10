Osasuna Promesas se deja dos puntos en Burgos

En la primera parte, Osasuna Promesas dominó la posesión del balón. El Burgos Promesas se plantó bien en su campo y no permitieron a los rojillos llegar hasta su área. Con el paso de los minutos, el filial rojillo comenzó a encontrar huecos entre los defensas burgaleses, y ofreció buenas opciones de ataque por ambas bandas a través de I. Benito y Eneko.

D. Rabadán pudo abrir la lata con un cabezazo al centro de Joel en una falta directa, pero el remate del ‘seis’ se marchó por encima del larguero. Aunque la ocasión más clara del Promesas en la primera mitad estuvo en los pies de Diego M., que estrelló un disparo en la madera tras recibir un rechace de la defensa burgalesa. El Burgos Promesas se mantuvo replegado atrás y no tuvo muchas ocasiones de ataque, pero en la única llegada de los locales, Ibáñez y U. Dufur cerraron bien al atacante, y Darío pudo blocar sin problemas.

Tras la reanudación, Osasuna Promesas salió con las ideas claras, y volvió a hacerse dueño del balón y del partido. El premio llegó en el minuto cincuenta, cuando Pau M. recibió un balón en profundidad dentro del área y batió a Óscar López por arriba para poner el 0-1 en el marcador. Tras el gol, los locales intentaron combinar entre ellos para crear ocasiones de gol, pero los rojillos no cedieron y mantuvieron el balón en su dominio.

INSISTENCIA SIN PREMIO EN LA RECTA FINAL

El marcador se decantó a favor de los visitantes hasta que, en una jugada aislada a balón parado, Nacho Heras conectó un cabezazo inalcanzable para Darío y puso de nuevo las tablas en el luminoso en el minuto 67. Sin embargo, los rojillos no se arrugaron y buscaron con insistencia el segundo gol en los últimos veinte minutos. El partido solo tuvo un color y las ocasiones se sucedieron en el área burgalesa, pero los locales aguantaron replegados atrás sin encajar el segundo.

Con este nuevo punto, Osasuna Promesas suma en total trece en seis partidos, y continúan invictos en la competición. Los de Santi Castillejo ocupan la segunda posición de la tabla, y la próxima jornada recibirán al Racing Rioja el sábado a las 17:00 horas en Tajonar.

C. A. Osasuna Promesas: Darío, Diego M., U. Dufur, D. Rabadán, I. Benito, Ibáñez, Aimar, Pau M. (A. Boiro min. 69), Xabi (Iker Muñoz min. 79), Joel (Soeiro min. 79) y Eneko.



Burgos C. F. Promesas: Oscar López, Dani Burgos, Sahuquillo, Marcos Gil (Conejo min. 70), Asier Barahona, Mota, Diego Abad (Pescador min. 70), Nacho Heras (Pineda min. 87), Montes (Gabri Ortega min. 37), Pol Bassa y Sergio Esteban.



Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas (C. Madrileño): Amonestó a Mota, Nacho Heras y Pescador por parte de los locales; y por parte visitante a Aimar.



Goles: 0-1 (min. 50): Pau M. 1-1 (min. 67): Nacho Heras.



Incidencias: Unos 150 espectadores acudieron a presenciar el partido correspondiente a la sexta jornada del grupo II de Segunda RFEF.