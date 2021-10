Javi Martínez: “Mi proyección ha sido más calmada, como mi personalidad”

Javi Martínez, un producto de la cantera de esas instalaciones que ha madurado hasta llegar a ser lo que es. Un futbolista que cuenta para Es la primera entrevista presencial que concede un jugador de Osasuna en pandemia. Ha terminado el entrenamiento del miércoles, el de mayor carga de la semana. Sale por la puerta del edificio de Tajonar con esa sonrisa que siempre le acompaña. Esde esas instalaciones que ha madurado hasta llegar a ser lo que es. Un futbolista que cuenta para Arrasate y que viene de marcar el gol del triunfo en Mallorca. Es momento para las fotos y para la charla cara a cara con el periodista, con la normalidad habitual de antes de marzo de 2020, cuando este centrocampista soriano todavía no había roto el cascarón. Reconoce que por su personalidad no le gustan los focos y, dentro de su sencillez y la frescura de la juventud, demuestra una madurez mental para la edad que tiene, 21 años. Sabe expresarse con la misma fluidez con la que se mueve en el campo. Con el balón y con ese despliegue físico del que se ha dotado para hacerse un hueco en Primera.

¿Cómo han sido los días después de ese gol?

Está siendo una semana de muchos estímulos. Fue un triunfo que se dio con un gol mío casi en el último minuto. A mí me gusta pasar más desapercibido. Está siendo más movida de lo que me gustaría, pero al final es algo por lo que hay que pasar. Estoy dispuesto a ello. No me gusta ser el centro de atención. Quizá pueda ser por timidez o carácter. Cada uno es como es.

¿Qué recuerda del gol?

La jugada empieza en banda derecha y acaba con un balón rechazado en el área. La pone Manu fantásticamente. Tengo suerte de que conecto bien la pelota. A partir de ahí es todo euforia y felicidad. Estamos acostumbrados a hacer estas remontadas desde la temporada del ascenso.

¿Qué significado tiene?

El año pasado me estrené contra el Valencia. Aquello era el culmen a un proceso de formación. No se me olvidará. Mucho tiempo de espera para llegar a la élite. En este caso, el gol llega en el inicio de otro proceso, el de la consolidación. Creo que es algo importante en mi carrera. Espero que sea un impasse para dar un salto más.

¿Se ve con un rol diferente? Ya no es el recién llegado.

Sí, porque ahora me siento uno más, me siento más partícipe. En todos los sentidos, dentro y fuera del campo. Soy uno más de la plantilla. Esto sirve para ganar confianza y soltarse.

Nada que ver cuando abrió la puerta del vestuario hace años.

La primera vez que entrené con el primer equipo fue con Enrique Martín. Imagínate si ha llovido desde entonces (ríe). Luego, con Diego Martínez empecé a tener un poco más de continuidad en determinados entrenamientos y ya con Jagoba he podido madurar. Ha sido un proceso bastante largo pero al final está dando sus frutos.

Hay canteranos que se quedan por el camino; otros debutan y no se consolidan; otros llegan rápido y se asientan; y otros que poco a poco van madurando sin hacer ruido hasta estar preparados. Usted pertenece a estos últimos.

Es verdad. Creo que va en relación con mi personalidad. La proyección ha sido más calmada. En un principio parecía que podía ser algo más rápido y más directo. Pero no soy de esas personas que llegan y tiran la puerta abajo. Yo soy más de pedir permiso e ir entrando poco a poco. Así se ha visto y estoy orgulloso de haberlo hecho de esta forma.

¿Cuándo se produce ese punto de inflexión?

No creo que haya habido un momento exacto. Yo soy un chico que se dedica a sumar y ya está. No soy un jugador que venga y un día esté muy bien y otro muy mal. Intento poner poco a poco lo que puedo. En un primer momento, eran épocas de poner la cara y recibir algún tortazo y ahora es, como me está pasando ahora, de sonreír.

Debutó en Córdoba en el epílogo de Segunda, pero la temporada pasada fue la de su eclosión. Titular en Anoeta.

Ahí fue cuando el míster contó conmigo de verdad , no en partidos sin jugarnos nada. Eran partidos importantes. Eso lo valoro.

Arrasate explicó sobre usted: “Todo el mundo pensaba que era un mediapunta, un jugador de último pase. Y ahí veíamos que no iba a ser un importante. Junto con la dirección deportiva entendimos que tenía que retrasar la posición. Ahora es mucho más completo, de ida y vuelta y con capacidad para repetir esfuerzos a alta intensidad. Con balón siempre ha tenido nivel”.

Sí, voy cumpliendo años y la cabeza tiene que ir viendo qué cosas me van a favorecer más para poder participar más. Puede ser que antes tuviera un perfil más de jugador de recibir al pie. Eso no creo que lo haya perdido. Pero sí que ahora atesoro otras características que me han hecho llegar hasta aquí.

Eso se llama evolución.

Al principio quizá aparecía menos de mediapunta y solo tenía buenos momentos con balón. Ahora he ganado en el trabajo y en el carácter defensivo. Viendo que mi carrera no evolucionaba, tuve que darle un giro a mi fútbol. Ha habido un cambio físico. He ganado músculo pero sin engordar. Ha sido un cambio gradual. Con trabajo y constancia.

Los datos físicos revelan que es uno de los que más kilómetros hace. Tiene motor para competir en Primera.

Me considero más experimentado, a pesar de mi juventud. Soy capaz de hacer muchos kilómetros a alta intensidad, de ayudar como pasó el domingo de jugar en el extremo y de hacer mil ayudas al lateral. Si juego por dentro, intento llegar de área a área todas las veces posibles.

¿Qué le dicen los compañeros?

Se alegran mucho por mí y así me lo transmiten. Llevo muchos años con ellos y están viendo que estoy recogiendo los frutos que llevo sembrando estos años atrás.

¿Siente por parte de la afición esa satisfacción de ver que un canterano se ha ganado un puesto en la plantilla?

Sí, se nota que la gente hace por que podamos estar aquí. Yo me siento orgulloso. Me alegro de haber tenido gente al lado que me ha asesorado bien. En esos momentos de más inmadurez cuando eres joven, eres más impaciente. Mis padres han sabido educarme.

¿Y ahora qué?

No me quiero conformar. Voy a trabajar por tener más minutos.

El futuro abogado que dejó Ólvega con 13 años

JESUS CASO

Llegó siendo niño a Osasuna.

Con 13 años. Empecé tarde a jugar a fútbol para lo que se suele ser habitual. Era edad alevín. Jugué dos años en mi pueblo (Ólvega, Soria). De repente, estaba en la órbita de una serie de equipos de Primera División que me habían visto jugar. Osasuna puso interés. Me dijeron que era muy pequeño para venir a la residencia en Pamplona y que me quedase dos años en el Tudelano. Así estaba más controlado por los ojeadores de la cantera. Seguía en la órbita de otros equipos y llegó el momento en que decidí venir a Osasuna. Probé suerte. Desde cadete B hasta ahora he pasado por todas las categorías. Estoy muy contento por ello.

¿Le costaba esfuerzo el desplazamiento desde Ólvega?

Vine a la residencia de Larrabide. Era el año del descenso del primer equipo (2013-2014). Fue el cambio de la residencia de Amigó al Larrabide, con todo lo que supuso y esos ajustes económicos en el club que hubo. Todo lo que vivimos. Era muy joven, pero también eso se notaba.

¿Conocía algo de Osasuna?

Realmente, tenía pocas referencias. Veías la tele algunos partidos, sobre todo cuando venía el Madrid y era un infierno para ellos. O partidos en los que se salvaban en la última jornada. No era alguien que les siguiese cada fin de semana, pero hay un partido que se me quedó grabado. El día de la permanencia contra el Sevilla con el golazo de Patxi Puñal.

Ahora ya es un rojillo de pleno sentimiento. ¿Cuándo le paran por la calle en Ólvega qué les cuenta del club?

Ahora en mi pueblo yo te diría que hay muchos chicos que visten la camiseta de Osasuna. Es un vínculo que se ha creado. El fútbol en Soria está un poco en precario por el descenso del Numancia. Que tengan esa conexión y puedan disfrutar con Osasuna es algo bonito para Soria entera.

¿Suele ir por allí?

Siempre que puedo. Un día libre o dos. Tengo allí a mi familia y a mis amigos. Es mi vida. Intento ir las más veces posibles.

¿Se siente más reconocido?

En el pueblo, todo el mundo me dice que me ve y que está conmigo. Me apoyan mucho. En Soria capital también noto que me van conociendo más. Están orgullosos de que haya un jugador en Primera División.

Ólvega, lugar de paso por carretera para muchos navarros cuando se desplazan a Madrid.

Sí. Allí hay mucha industria. Vino de la mano de Emiliano Revilla a finales del siglo pasado y comienzos de éste. Es una vida de pueblo normal, aunque hay ambiente por el crecimiento de la industria.

Tiene 3.600 habitantes. Está junto al Moncayo. ¿Hay afición al fútbol?

No hay liga en Soria hasta alevines. De hecho el equipo de mi pueblo juega en la liga aragonesa y jugamos contra pueblos como Tarazona, Borja, Tauste y demás. Estamos federados en Aragón.

¿Le supuso alguna dificultad a la familia con 13 años para venir a Pamplona?

No, ninguna. Echo la vista atrás y no veo que haya entrañado ninguna dificultad para mí la adaptación. Los valores que transmite tanto Osasuna como la gente de aquí son muy parecidos a los que se inculcan en Soria. El carácter o percepción de la gente es muy parecido. No fue nada difícil.

¿Siguió estudiando?

Y sigo. Este año termino Derecho si Dios quiere. Estudio en la Universidad Isabel I de Burgos, que ofrece los servicios de modalidad online. Es lo mejor que se adapta a mis características por el tema de entrenamientos y trabajo. Así me puedo organizar bien.

¿Por qué le atrae el Derecho?

Por tradición familiar. Es a lo que me gustaría dedicarme. Que el fútbol me sirva para algo y pueda derivar en el Derecho Deportivo.

Los estudios nunca los dejó.

Yo siempre he tenido claro que para mí el fútbol... Ya sabemos todo lo que representa el fútbol a nivel económico o de contactos. Tenía claro que el fútbol debía ser una vía para tener luego una vida mejor. Con 35 años o más, si tengo suerte para retirarme más tarde, intentaré dedicarme al mundo del fútbol desde un plano diferente. Entonces, quiero asociar esto que estoy haciendo ahora con lo que quiero hacer después, que es el Derecho Deportivo.

¿Le han repetido muchas veces que tenga los pies en el suelo y que el futbolista vive en ocasiones en una burbuja?

Sí, cada uno tiene sus preferencias. Es lo que hemos comentado antes del carácter. Soy una persona calmada y prudente para todo.

Tiene claro su futuro profesional, pero antes le queda por delante una carrera futbolista. ¿Cuál es su sueño?

Si me preguntas ahora, te digo que sí. Quiero estar en Osasuna muchos años más y disfrutarlos. Está cerca de mi casa y es la que considero mi segunda casa. Luego, seguir vinculado a la ciudad pudiendo ir los fines de semana a mi pueblo, cuando me dedique a otra cosa.

¿Ha sido de ídolos?

Nunca he tenido. Me he fijado en mucha gente, pero gente cercana a mí. Por ejemplo, yo cuando llegué me fijaba mucho en Antonio Otegui, que era amigo y vivía conmigo. Él estaba aquí etiquetado como la joya de la cantera. Luego, llegas al primer equipo a intentas ver lo qué hacen Oier, Roberto Torres... Después llegó Iñigo... Es intentar coger lo mejor de lo que tienes cerca. No proyectarse en alguien más allá, como un futbolista que tengas en la tele. Quizá no sea lo más real y lo que mejor se puede coger.

Ha nombrado no solo futbolistas sino personas que se hacen escuchar en el vestuario.

Sí, efectivamente. En general, siempre me he fijado en los valores de Osasuna, que me han calado bastante hondo. Estoy agradecido. Siempre habrá un hueco en mi corazón para Osasuna.