El Promesas sigue sin perder

Osasuna Promesas no pasó del empate ante la Real Sociedad C en un encuentro dominado por los rojillos, pero en el que perdieron dos puntos tras un gol de los donostiarras en la prolongación de la primera mitad.

Los pupilos de Santi Castillejo saltaron al césped de Tajonar con la intención de superar a un rival directo. Salieron más intensos y desde el primer minuto llevaron el control del juego.

Con la Real Sociedad incapaz de trenzar jugadas de peligro, fueron los rojillos quienes dispusieron de las primeras ocasiones. A los trece minutos de encuentro, Ander Yoldi realizó un disparo desde la frontal del área que pasó rozando el palo del marco visitante. Acto seguido llegó el tanto del filial osasunista. Yoldi, tras zafarse de un defensor, remató un balón que se topó en el cuerpo de un defensor rival. El esférico acabó en la frontal del área y allí estaba preparado Pablo Ibañéz. El centrocampista no se lo pensó y remató de primeras para mandar el esférico al fondo de la red, imposible para Marrero.

Tras el gol, Osasuna Promesas dio un paso atrás. El ritmo del encuentro bajó y fue la Real Sociedad quien comenzó a mandar, aunque sin inquietar la portería de Darío.

MINUTOS PARA OLVIDAR

Los últimos instantes de la primera parte fueron un cúmulo de desgracias para Osasuna Promesas. En el minuto 35, Jony realizó un desmarque en profundidad y, en la carrera, sufrió una lesión en los isquiotibiales. El nueve rojillo tuvo que dejar el campo para dar entrada a Joel.

Al filo del descanso, en la última jugada de la primera parte, el filial realista hizo el gol del empate. En un balón largo, Ibaider cometió una falta sobre Agirre en el pico del área. Un libre directo ejecutado por Jon Balda que se coló por la escuadra izquierda de Darío.

Con empate al término de los cuarenta y cinco minutos, el conjunto dirigido por Castillejo inició la segunda mitad con varios acercamientos. Aimar, en dos ocasiones, y Joel probaron a Marrero, pero todos los disparos se marcharon desviados.

A partir de ahí, la Real Sociedad comenzó a incomodar el juego local. Poco a poco el ritmo decayó y las imprecisiones de ambos conjuntos comenzaron a marcar la tendencia de la mayor parte de la segunda mitad.

Castillejo intentó imprimir una marcha más al dar entrada a Iker Benito. El extremo, pegado a la línea de cal, se mostró muy activo durante sus primeros minutos sobre el césped. El conjunto donostiarra aguantó bien y apenas sufrió para defender el resultado.

En los últimos instantes Osasuna monopolizó la posesión, pero fue incapaz de superar una defensa visitante muy sólida y acabó dejándose dos puntos en casa

Osasuna promesas 1



real sociedad c 1



Osasuna Promesas. Darío; Moreno, Ibaider, Mutilva, Eneko; Rabadán (Huarte, m.67), Ibáñez, (Muñoz, m.88) Aimar; Pau (Benito, m.57), Yoldi (Boiro, m.88) y Jony (Joel, m.40).



Real Sociedad C. Marrero; Recio, Sukia (Larrañaga, m.86), Cantero, Zubillaga; Dadie (Teijeira, m.64), Agirre (Azkune, m.64), Gorrotxategi; Cortés (Azurmendi, m.64), Balda y Lespinasse.



Árbitro. David Baiges Dones (C. Aragonés). Amonestó a Eneko por parte de los locales; y por parte visitante a Jorge Agirre, Eneko Cortés, Asier Teijeira y Ekain Azkune.



Goles. 1-0 (m.17): Pablo Ibáñez. 1-1 (m.45): Jon Balda.