Comienzo con buen pie para el Promesas

Osasuna Promesas inició con buen pie su andadura en la Segunda RFEF después de imponerse ayer por 2-0 al Tropezón. Joel, desde los once metros, y Jony, fueron los goleadores de la tarde.

Los pupilos de Santi Castillejo saltaron al césped de Tajonar con la intención de ser los claros dominadores del juego. Y así fue durante los primeros minutos. El Tropezón, con sus once hombres en campo propio, poblaba de jugadores el pasillo interior obligando así a Osasuna a desplegar su juego por las bandas. Sin embargo, la falta de fluidez en el juego ofensivo del filial rojillo imposibilitaba la creación de peligro sobre la meta defendida por Mario, ex de Osasuna.

En la primera media hora de partido un remate de Xabi Huarte de volea y un intento de Aimar desde la frontal tras una dejada de Joel fueron las únicas llegadas del Promesas. De pocas ocasiones gozó también el conjunto cántabro, todas ellas solventadas por Darío Ramos, flamante fichaje del club.

DESATASCADOR

En esos momentos de dominio plano de los locales, una internada en diagonal de Eneko propició una pena máxima a favor de los suyos a dos minutos del descanso. El encargado de lanzar el penalti fue Joel Rodríguez. Y no perdonó. El ariete valenciano realizó un disparo a la izquierda de Mario, quien no pudo evitar el tanto a pesar de rozar el esférico con la yema de los dedos.

Con ventaja en el marcador, los locales optaron por no tomar demasiados riesgos en la segunda mitad. Sin crear demasiado peligro defendían bien su porteria. Con el paso de los minutos el cansancio comenzó a hacer mella. Joel primero e Iru después, tuvieron que abandonar el terreno de juego aquejados de molestias físicas.

Los últimos instantes del duelo se vivieron en el campo de Osasuna. Sin embargo, en el descuento, Jony cerró definitivamente el encuentro. Recibió un balón en su campo y, tras realizar una diagonal y driblar a dos defensas del Tropezón, definió con tranquilidad ajustando su disparo cerca de la cepa del poste. Con ese tanto, el Promesas se aseguró los primeros tres puntos en su debut en la Segunda RFEF.

Santi Castillejo: “No me voy contento del partido”

El entrenador de Osasuna Promesas, Santi Castillejo, se mostró serio tras la victoria de los suyos por 2-0 ante el Tropezón. “Hay que ser sinceros. La valoración que hago del encuentro es que los tres puntos son lo mejor y que hemos mantenido la portería a cero. Pero no me voy nada contento del partido. No hemos demostrado nada de lo que llevamos haciendo en todos los encuentros de pretemporada. La primera parte la hemos controlado, pero nos ha faltado mucha verticalidad. Hemos creado más ocasiones que ellos pero porque apenas se han acercado a nuestra portería”, destacaba Santi Castillejo.

Además, lanzó un aviso de cara a los próximos encuentros. “O mejoramos mucho o no podremos competir bien en esta categoría. Es el primer partido, eso es cierto, pero no hay excusas. No hemos estado ni a un 20% de lo que deberíamos haber estado. La segunda parte ha sido mala”, finalizó el técnico rojillo.