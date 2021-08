Manu Sánchez, segunda etapa

La llama que mantenía viva Osasuna por Manu Sánchez ha terminado por iluminar una operación inviable hace un mes y que ha sido posible por la espera y la voluntad del jugador. El club rojillo quería de vuelta al colchonero y él también deseaba seguir en El Sadar. Pero el Atlético no daba el visto bueno a otro préstamo cuando encima Manu despertaba interés de otros equipos dispuestos a pagar por su fichaje. Osasuna cerró la llegada de Cote pero la caña seguía echada. Manu Sánchez, de salir, solo veía con buenos ojos regresar a Pamplona. En los últimos días se abrió el cielo. La parte que faltaba, el Atlético, decidió dar luz verde a la operación. Llega cedido una temporada sin opción de compra. Hoy estará en Tajonar.

Y eso que en Osasuna no lanzaban las campanas al vuelo pese al acuerdo verbal. Esta vez se ha producido la firma, como en el pasado mercado de enero. El club rojillo asumirá el pago de su ficha y será inscrito con licencia federativa, a partir del dorsal 25 al ser sub 23. Computa en el tope salarial, pero en otra bolsa distinta.

Hace un año, con el pacto sobre la mesa, el Cholo Simeone frenó la llegada de Manu Sánchez, quien apenas tuvo protagonismo en la primera vuelta como rojiblanco. La dirección deportiva rojilla, que contaba con él, se quedó con la miel en los labios de forma inesperada. Por eso en esta ocasión se ha preferido tener cautela pese a que el Atlético apuesta por Mario Hermoso y Renan Lodi para esa posición.

A FUEGO LENTO

Al igual que la pasada temporada, Manu iba a asumir un papel secundario en el vigente campeón de Liga. Tenía claro que lo mejor para su futuro era jugar en Osasuna, donde firmó una segunda vuelta de nota. Buena salida de balón, rapidez y una pierna zurda exquisita para poner centros. Con Kike García y Budimir, su presencia se antojaba importante. Jagoba Arrasate terminó muy satisfecho con su rendimiento y también dejó huella en el vestuario por su comportamiento.

El futbolista madrileño que cumplirá 21 años el 24 de agosto ha pasado el coronavirus durante el verano y ha completado la pretemporada en su club. Allí tiene contrato hasta 2025. Es internacional sub 21 y desde el Atlético se ve la cesión a Osasuna como la opción idónea para que siga progresando en un terreno en el que ya ha triunfado.

Manu Sánchez comunicó a la entidad rojilla su deseo de continuar esta temporada cuando aún no había finalizado la anterior. Lo hizo su agente de forma oficial. Osasuna siempre le ha transmitido su confianza, aunque no estaba dispuesto a afrontar un traspaso importante. El Atlético tasó al futbolista en 8 millones de euros, una cifra inasumible. La apuesta era repetir la experiencia como cedido.

Mientras, desde el Calcio y clubes de Primera han tanteado su incorporación en este mercado. Estaban dispuestos a pagar por él. Ninguna vía se cerró mientras Manu seguía mirando hacia Pamplona. Se despidió a través de su cuenta de Instagram, pero la puerta no estaba cerrada del todo. Las conversaciones siempre se han mantenido en este tiempo. Y el interés era firme pese a la incorporación de Cote. El club se cubrió las espaldas con la llegada del lateral zurdo, procedente del Eibar a coste cero. La opción Manu Sánchez se presentaba como una incógnita entonces. La urgencia era menor con la presencia de Cote, que se recupera de una lesión muscular.

DOBLE LATERAL

Osasuna comenzó la Liga con Rubén García de lateral izquierdo. Juan Cruz, el lateral disponible, se quedó en el banquillo. Significativo. Lo cierto es que su rendimiento no está siendo el esperado. Además no tiene el perfil ofensivo que se buscaba para la configuración de la plantilla. Ahora perderá más protagonismo pero se ve como una opción para el puesto de central y otra pieza en la recámara para el costado izquierdo. No hay ofertas por él. Su salida no está sobre la mesa, de momento. Un escenario que no se puede descartar si llega una propuesta satisfactoria para las partes. Queda mercado y tiene cartel en Segunda.

También consideran en el club que Manu Sánchez puede jugar por delante del lateral, una alternativa que le uniría a priori a Cote en ese costado izquierdo para formar una versión más contenida. En todo caso, Osasuna refuerza su plantilla con un futbolista que ya ofreció un rendimiento de nivel.

“Quería volver aquí, disfruté muchísimo”

El deseo de Manu Sánchez de volver a Osasuna era tan grande que mantuvo el alquiler de su casa en verano hasta resolverse su futuro. “A los caseros les dije que mantenía la vivienda los tres meses de verano por si seguía para continuar en la misma. Así, todo perfecto”, dijo con sinceridad a los medios del club.

“No tengo ninguna queja. Son todo halagos para el vestuario, somos una gran familia. La relación con todos es muy buena. Disfrutar de El Sadar lleno era un aliciente para volver. Estoy bastante agradecido por la oportunidad, noto que siguen confiando en mí. Me motiva y quiero que esta temporada sea mejor que la anterior”, desveló el madrileño.

"JAGOBA CONFIÓ EN MÍ"

“Estoy muy contento y feliz de poder volver, el año pasado pude disfrutar mucho del equipo, la afición y el estadio. Fue un gran año para todos, para el equipo y para mí. Mi intención era regresar aquí, disfruté muchísimo”, señaló. Manu Sánchez ve a Osasuna como “una oportunidad para crecer” y “hacer grandes cosas”. “Tenía ganas de volver por lo futbolístico y por la relación con los compañeros y el cuerpo técnico. Cuando estuve aquí Jagoba confió en mí, estoy agradecido”, dijo sobre el papel del técnico.

Al futbolista ya le han llegado noticias sobre el gran ambiente que se vivió el sábado en El Sadar y tiene “ganas de conocer a la afición rojilla”. Todos sus partidos en Primera han sido sin afición. Tiene esa espina clavada y podrá quitársela este lunes si juega ante el Celta.

Manu Sánchez se mostró ambicioso sobre el su rol y también en cuanto al rendimiento que puede dar Osasuna con la actual plantilla. “Han llegado refuerzos nuevos y creo que el equipo tiene margen de mejora sobre la temporada pasada”, apuntó sobre el futuro inmediato del equipo rojillo.

"ME GUSTA PAMPLONA"

En lo personal, Manu Sánchez valora la forma de vida que ha encontrado en Navarra. “Pamplona me gusta, no es muy grande, tiene todo cerca. Vivo en el centro y me movía andando. El clima pensaba que iba a ser peor, estoy bastante contento”, dijo sobre la ciudad.

Misma fórmula para cerrar la cesión

La cesión de Manu Sánchez no está condicionada a la inyección económica de CVC, pendiente de la asamblea de compromisarios. Osasuna ha usado la vía de la plantilla no inscribible (dorsal superior al 25) para cuadrar los números. La misma fórmula empleada que cuando llegó hace seis meses. Una cuestión técnica de cara al tope salarial. Después de su buen papel, lógicamente sus emolumentos se han actualizado al alza pero la ficha se sitúa por debajo de la media de la plantilla de Osasuna. La entidad rojilla asume la ficha.

50% de minutos disponible

Desde el club hacen una valoración positiva del acuerdo por la aportación deportiva y por los términos económicos. Una de las cláusulas del pacto recoge que se tendrá que abonar una penalización si Manu Sánchez no llega a jugar el 50% de los minutos que esté disponible sumando la Liga y la Copa del Rey. Es decir, no se tendrá en cuenta si se encuentra lesionado o sancionado. En Osasuna dan por hecho que superará la barrera con creces.

La cifra no puede detallarse por las cláusulas de confidencialidad recogidas en el préstamo. Se encuentra en una horquilla entre los 150.000 y 200.000 euros.

Sin opción de compra

En las conversaciones Osasuna planteó una opción de compra para abordar su fichaje, pero no encajaba el planteamiento del Atlético de Madrid, que establecía cifras muy elevadas cercanas a los 12-15 millones. Se prefirió despejar la idea y cerrar un préstamo puro y duro.