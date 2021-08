De opiniones y culos

Larry Flint era un editor estadounidense fallecido en febrero de este año que, entre otras muchas publicaciones, sacó adelante 'Hustler', una revista picantona y subida de tono cuyo lanzamiento le llevó a sentarse en el banquillo por mor de la tan manida doble moral americana. Y es que la timorata sociedad estadounidense puso el grito en el cielo cuando el señor Flint empezó a sacar a mozas pobres, porque tenían poca ropa (o en la mayoría de los casos, ninguna) en su publicación, originando el 'caso Flint' que tan magistralmente recogió en la película 'El escándalo Larry Flint' el director MIlos Forman.

A estas alturas más de uno estará pensando qué tipo de vacuna me han apretado para estar desbarrando se tamaña manera, pero tranquilos, todo llega. Y es que en la mencionada película, Woody Harrelson (que encarnaba al señor Flint) durante el juicio soltó una de las mejores frases que el que suscribe ha escuchado jamás. Al ser interpelado por el juez, el bueno de Woody le soltó "Señor juez, las opiniones son como los agujeros del culo: todo el mundo tiene una". Tal cuál. Plas, plas y plas.

Se ha ido Messi. Adiós a Lionel, a la magia, a La Pulga, al argentino que ha deslumbrado a propios y extraños. Se ha ido el mejor jugador de todos los tiempos. El que driblaba hasta a su sombra. El jugón de jugones. Se ha ido Leo, el 10, y el mundo del fútbol llora. Y claro, como en este espectro del balompié también hay mucho debate, aquí salgo yo y suelto mi opinión al respecto, mi agujero del lugar donde la espalda pierde su nombre, mi culo...

Buen viaje, o como dirán en Francia cuando se lleve media Torre Eiffel y la mitad de los jardines de los Campos Elíseos, 'bon voyage'. Tanta paz encuentres como dejas. Messi debería haberse pirado del Barcelona hace tres temporadas, teniendo la decencia de dejar algo de dinero en las arcas del club que tanto hizo por él, en vez de dejarlo esquilmado. O por lo menos no permitir que hasta la Moreneta se haya tenido que mudar por la falta de los cuartos, dejando a Can Barça con los cajones como los dejaban los Golfos Apandadores.

Se ha ido Messi. ¿Y?¿Mejor jugador del mundo? Otro culo mío: Xavi Hernández. Cuando Messi sea capaz de hacer funcionar a un equipo como lo hizo el 6 culé, revolucionando el fútbol para comandar al mejor equipo (y a la mejor selección) que hasta la fecha ha visto el menda lerenda, que venga Lionel o Mbappé o el Susun Corda y me lo rebata. No se puede llorar o llenar tanta página de publicaciones por un jugador que, pese a haber sido de los mejores, ha hecho lo que ha hecho y como lo ha hecho. Ahí lo dejo...

Y ahora a lo que importa. Los vecinos de Messi, los pericos, llegaron a Pamplona recién ascendidos sin bajarse del autobús de las celebraciones. Cerocerimos puro y duro, vela a san Diego López y si cazamos alguna contra, a ver si salta la liebre. Pero a los puntos somos acreedores de la primera victoria de la temporada...

El Sadar acogió en sus remozadas paredes y gradas a 7.700 afortunados que volvieron tras la prohibición de la pandemia. Un público que disfrutó tanto o más que los que lo vimos por la pequeña pantalla, ya que Osasuna este año tiene mimbres para darnos muchas alegrías. Jagoba Braulio han conseguido hacer un equipo más que apañado, con una delantera mortal de necesidad y que nos va a dar alegrías a montones.

Rubén García de lateral en la izquierda en un equipo con cuatro Garcías (David, Unai, el mencionado 14 y Kike) que poca gracia le tuvo que hacer a Vicente Moreno porque la lluvia de centros a la olla comenzó para el minuto uno y a punto estuvo el ex del Eibar de abrir la lata. Centro del campo con Torró, Moncayola, Barja y Darko a las alas y arriba Kike y Ante. Y eso que estábamos sin Aridane y sin Cote, dos que se presumen titulares.

Enfrente el Espanyol con un plan claro: apretar el cerete, que de culos va la cosa, y que no pase ni un pelo de gamba. Y de paso, si la zaga local la mete (la gamba) aprovechamos el error y hacemos la del parásito pelotero, rascar donde no había nada. Mucho botín para tan poco pirata...

Osasuna propuso y los de enfrente ni dispusieron. Una de RDT magistralmente respondida por Sergio Herrera, al que le ha echado el ojo el Cholo, y alguna salida en la segunda parte pero poco más.- Y enfrente, un veterano con pelo escaso Diego López se encargaba de ponerse el cuero por peluquín y abortaba las intentonas rojillas.

Está claro que en esto del fútbol si uno no quiere, no se juega. Y al Espanyol le vino bien ese no querer permitido por un colegiado debutante que se fue como todo un héroe a casa, valiente él por pitar sin respeto a los locales y sacando pecho, ea, a mí encuentros en El Sadar... Raza cruel esta de los pitolaris.

Cerocerismo en el estreno de Osasuna en LaLiga de las Estrellitas y con público dosificado. Da igual, es el borrón del buen escribano. Esta campaña nos lo vamos a pasar como enanos, tenemos un equipo para disfrutar y ojito a ver dónde acabamos, que se puede soñar sin miedo alguno. Para empezar ya tenemos un punto, la próxima jornada nos visita el Celta y esto acaba de empezar. Divertido, con buen fútbol, pese a la ausencia de goles.

Se ha ido Messi, pero la Liga sigue. Como seguirá el Barcelona, como seguirá el Real Madrid, como seguirá Osasuna camino de sus 200 años. Los nombres pasan y se van, las instituciones, los clubes y los sentimientos perdurarán toda la vida. "Las opiniones son como los agujeros del culo: todo el mundo tiene una", decía Larry Flint. Y yo añado que hay más de una que desprenden un aroma similar, pero mejor no digo a qué, porque no es políticamente correcto en los tiempos que vivimos...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!