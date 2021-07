El reencuentro de Osasuna con la afición en Tajonar

Tajonar abrió sus puertas para ver un partido de Osasuna. Las instalaciones, cerradas en el trabajo del primer equipo desde marzo de 2020, tuvieron público. El buen ambiente marcó el segundo amistoso de la pretemporada. Hubo 330 personas, el aforo que marcaron las autoridades. Las entradas volaron en un cuarto de hora. Señal clara de las ganas contenidas que hay en el ambiente. Osasuna camina, pero faltaba el público. Inconcebible.

Desde el inicio se notó que era una fecha señalada. Se recuperaron viejas costumbres. Adiós al fútbol en silencio. Los murmullos, aplausos y protestas se dejaron notar. El fútbol de antes comenzó con una liturgia que se extinguió hace años con aficionados en la grada. Saltó Osasuna al césped primero. Momento de dar la bienvenida. Como antaño. La ovación de la grada fue larga y atronadora. Emocionante. Los futbolistas saludaron. Había gente al otro lado. Novedad.

El reencuentro comenzó el miércoles pasado en Ribaforada y tuvo continuidad en Tajonar. Los protagonistas lo agradecieron. Las ocasiones se jalearon. Había ganas de Osasuna. Cualquier esfuerzo era motivo de aplauso. La parroquia rojilla siempre ha sido agradecida. Ahora, ese entusiasmo se ha multiplicado por los días robados en El Sadar.

Restricciones

Se recuperó parte de terreno aunque las restricciones condicionan. Mascarilla, gel, control de temperatura y distancia social. El bar estaba cerrado. No se podía comer en el interior. Un sí, pero no. La desescalada particular del osasunismo.

La afición rugió especialmente con el primer gol. Lógico. Era solo un amistoso, pero especial. Marcó el Chimy Ávila. La grada se vino arriba. El atacante argentino saludó al público en señal de agradecimiento. Vuelve el alma de Osasuna.