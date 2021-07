Osasuna rechaza ofertas del Atlético por Sergio Herrera

La gran temporada de Sergio Herrera no ha pasado desapercibido. Tanto, que el campeón de Liga se ha interesado en que sea el segundo portero de la plantilla. Osasuna ha rechazado dos propuestas del Atlético de Madrid por el de Miranda de Ebro y se remite a la cláusula de rescisión de 11,5 millones de euros. No se espera que haya una oferta de ese calibre ni cercana. Fuentes cercanas a las conversaciones confirmaron la información del AS.

trueque: Ivo Grbic. El croata de 25 años ha pedido salir y por eso piensan en Sergio Herrera para ser el segundo de Jan Oblak. Osasuna dijo 'no' de forma rotunda. Consideran que Herrera ha demostrado ser una pieza de garantías, mientras que Grbic no ha aparecido apenas en el Atlético. Toda una incógnita.

Cerrada esa vía, desde el Wanda Metropolitano se lanzó otra idea: hacerse con Sergio Herrerera a cambio de la cesión de Manu Sánchez a Pamplona. La respuesta también fue negativa porque la llegada del exrojillo, gran deseado, no solucionaría el importante agujero que dejaría una hipotética marcha del portero de Osasuna.

EL HUESCA CONSERVA EL 40 POR CIENTO

Además, se ha prescindido de un tercer inquilino bajo palos (Rubén Martínez) para contar con Sergio Herrera y Juan Pérez.

El director deportivo del Atlético, Andrea Berta, ha sido el encargado de liderar las conversaciones. Se ha encontrado con que el club rojillo se remite a la cláusula de rescisión. Los contactos se han producido esta semana. Pero hasta ahí. El club madrileño no ha hecho ninguna oferta económica. Parece complicado que pueda desembolsar una cantidad importante por el segundo meta. De ahí que haya intentado fichar a Sergio Herrera con Grbic o Manu Sánchez como moneda de cambio. Pero Osasuna está alerta.

En octubre del año pasado Sergio Herrera renovó hasta 2023. El Huesca conserva un 40% de los derechos económicos.