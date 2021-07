Manu Sánchez se despide de Osasuna: “Me llevo un recuerdo increíble”

Manu Sánchez se ha despedido de Osasuna una vez finalizada su etapa de cesión y reducidas notablemente sus opciones de repetir experiencia. El lateral del Atlético de Madrid, que está confinado tras dar positivo en Covid, ha mostrado su agradecimiento por el medio curso que ha pasado en Pamplona. Desde la entidad rojilla se solicitó un nuevo préstamo, pero la operación se veía muy difícil desde el primer momento. La puerta de regreso no está cerrada del todo pese a la incorporación de Cote, aunque parece poco probable. Manu, de momento, ya ha dicho adiós a través de su cuenta de Instagram:

“El 30 de junio terminó de manera contractual mi vinculación con el CA Osasuna.

Me gustaría transmitir lo agradecido que estoy por haber coincidido con gente tan especial.

Gracias al club, al cuerpo técnico, a los fisioterapeutas, a los utilleros, a los rojillos y sobre todo a mis compañeros por aceptarme tan bien y ayudarme en mi crecimiento profesional.

Me llevo un recuerdo increíble de esta ciudad, de este club y de este EQUIPO. Una pena no haber podido disfrutar del Sadar lleno pero aún así he podido sentir vuestro apoyo. ¡Muchas gracias por todo!”.

QUERIDO EN EL VESTUARIO

Las reacciones de sus antiguos compañeros no se han hecho esperar. Nacho Vidal, Kike Barja, Roberto Torres, Darko, Juan Pérez, Sergio Herrera, Calleri o Iñaki Álvarez han mostrado su cariño públicamente.