El cascantino Jesús Areso ha sido presentado este viernes en el estadio de El Sadar como nuevo jugador del equipo rojillo, con el que ya comenzó a entrenar ayer.

Estoy donde quiero estar y tengo muchas ganas de ponerme a disposición del míster y conocer a todos mis compañeros. La verdad es que no me voy a esconder. Ha sido un año duro para mí en el que, gracias a mi familia, a mis amigos y a toda la gente cercana a mí que me ha ayudado para superar, es un año de aprendizaje. Hay que sacar el lado positivo, no quedarse con lo negativo y creo que puedo sacar muy buenas cosas de este año. De lo que no hay duda es de que Jesús Areso va a trabajar, trabajar y trabajar. Ayer lo decía "Es una vuelta a casa. El otro día cuando llegaba a Tajonar se me venían muy buenos recuerdos a la cabeza.y tengo muchas ganas de ponerme a disposición del míster y conocer a todos mis compañeros. La verdad es que no me voy a esconder. Ha sido un año duro para mí en el que, gracias a mi familia, a mis amigos y a toda la gente cercana a mí que me ha ayudado para superar, es un año de aprendizaje. Hay que sacar el lado positivo, no quedarse con lo negativo y creo que puedo sacar muy buenas cosas de este año. De lo que no hay duda es de que Jesús Areso va a trabajar, trabajar y trabajar. Ayer lo decía Kike García: el trabajo no se negocia. De eso no va a haber ninguna duda. Luego esperemos que llegue mi mejor rendimiento cuanto antes, que a pesar de ser un año en blanco, yo he trabajado como el que más", ha explicado.

El futbolista ribero no dudó en aceptar la oferta de Osasuna. "Yo creo que está claro. Primero tomé la decisión de no renovar por el Athletic, que creo que era la necesaria en ese momento, y luego apareció el interés de varios equipos, pero desde que apareció Osasuna no quería oír más. Ya le dije a mi agente que lo único en lo que pensaba era en aceptar la oferta de Osasuna y venir para aquí, para casa. Siempre que he tenido conversaciones con Braulio y con Cata me han demostrado toda la confianza que tienen depositada en mí, al igual que Jagoba. Desde que ellos contactaron conmigo y me transmitieron todo lo que pensaban, no dudé ni un segundo en venir aquí", ha asegurado.

El cascantino es prudente respecto a la temporada y su papel en el equipo. "Ojalá tenga mucha importancia, pero hay que tener los pies en el suelo. Vengo de un año en blanco, creo que estoy preparado, pero iremos poco a poco y ya veremos, que el tiempo pone a cada cosa en su lugar".

Areso, formado en la cantera rojilla, ha firmado un contrato por cinco temporadas tras su paso por el Athletic Club. Braulio Vázquez, director deportivo del club, ha querido agradecer al futbolista su decisión de querer regresar a Osasuna. "Es verdad que esta presentación a mí me hace mucha ilusión porque reúne muchos condicionantes. A parte del tema deportivo, que evidentemente creo que es un perfil que nos va a sumar y que es un chico joven que tiene una proyección tremenda. A parte de eso, yo quiero darle las gracias ya no sé en cuántos idiomas porque lo que él ha tenido este último año que aguantar. Al final, él está aquí porque ha querido. Tiene tres condicionantes: la primera que tiene nivel; la segunda que es navarro y la tercera que la voluntad máxima suya ha sido estar aquí. Entonces, solo puedo darle las gracias porque, probablemente, yo que he sido futbolista, en esa situación lo hubiese pasado mal y él con su convencimiento, sus ganas de estar aquí, está con nosotros. Por eso le hemos hecho un contrato largo. No es un fichaje solo para ahora, sino evidentemente para el futuro. A parte del nivel que tiene, es navarro, con todo lo que eso conlleva. Pero, sobre todo, él está aquí porque él ha querido estar. Ha hecho muchos sacrificios por los cuales le reitero públicamente y privadamente mi agradecimiento", ha explicado Braulio.

Areso no ha dudado en agredecer las palabras del director deportivo. " Y también a la dirección deportiva, con Braulio y Cata, por la confianza que siempre han depositado en mí y deciros que estoy muy ilusionado y contento de estar aquí, que es donde quería estar. Tengo ganas de ver El Sadar lleno, que ojalá esta pandemia pronto nos lo permita, y tengo muchas ganas de vestir la camiseta rojilla en El Sadar", ha remarcado.