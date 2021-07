Kike García ha sido presentado este jueves por la mañana como nuevo jugador de Osasuna. El futbolista llega al club rojillo hasta el 30 de junio de 2024. Antes de comparecer ante la prensa, ha superado las pruebas médicas habituales de la pretemporada en la Clínica Universidad de Navarra.

El director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez, le ha acompañado. "Es un jugador que conoce nuestra afición muchísimo. Lo teníamos aquí al lado y creo que viene a complementar una parte de arriba muy buena para nuestro club. Además, más allá del perfil futbolístico, creo que el tema del personal, igual que ayer comenté con Cote, con Kike también está garantizado. Al final, es uno de esos futbolistas con los que nuestra afición se sentirá totalmente identificada. Es imposible que salga mal en cuanto a su voluntad, a su forma de jugar y a su forma de proceder porque lo va a dejar todo porque lo ha hecho siempre en todos los clubes en los que ha estado. Con lo cual, sé que tiene garantizado el éxito con nuestra afición. Más allá de que haga goles o no los haga, su forma de jugar le va a encantar a nuestra gente. Cuando tú empiezas a ver posibilidades de fichajes para nuestro club, cuando planteas el fichaje de Kike todos estábamos convencidos de que no vamos a fallar. Es imposible fallar porque sabemos cómo es en el campo y fuera de él. Eso lo tenemos garantizado", ha asegurado Braulio. "Es de los jugadores de los que te sientes orgulloso de tener. Igual que el Eibar estaba orgulloso de tener jugadores como Kike, yo estoy seguro de que Osasuna va a estar muy orgulloso porque es un jugador que a veces da de más, incluso. Cuando le ves jugar, incluso te cansas viéndole jugar. Sé que el tema deportivo está garantizado y el personal también. Luego hay que tener fortuna porque esto no deja de ser un juego, pero nuestra gente se va a sentir orgullosa de él seguro. Darle las gracias por apostar por nuestro proyecto porque, evidentemente, ha hecho una temporada fantástica a título individual. Es un jugador que está super cotizado y que haya escogido nuestro proyecto nos congratula", ha finalizado el director deportivo.

Por su parte, Kike García ha agradecido el recibimiento. "Agradecer las palabras que ha dicho Braulio y darle las gracias tanto a él como a Cata por hacerme estar aquí hoy y vivir la experiencia en este gran club. Ojalá salga todo bien. Yo voy a dar el máximo. Al final, el trabajo no se negocia y eso va conmigo y ojalá que, en el verde, que es lo que marca, haga lo que se le pide a los delanteros: goles y trabajo. La verdad es que estoy tremendamente feliz, muy ilusionado de empezar esta nueva etapa en este gran club, que yo creo que se asemeja mucho a cómo soy como persona y a mi juego en el que me dejo la vida y con el que los aficionados se sienten identificados. Voy a poner todo de mi parte para que todo salga bien, para que cumplamos el bonito objetivo que tenemos de seguir dejando a este equipo en Primera División y ojalá que salgan las cosas bien", ha iniciado el delantero rojillo.

"No me pongo ninguna meta. La meta que me pongo cada día en cada entrenamiento como si fuera el último y luego el míster es el que decide, pero sí que es verdad que esto es un equipo, esto es un grupo y yo creo que en ese apartado de goles y de dar un paso adelante creo que tiene que ser general porque en esta liga, como se está demostrando, es muy difícil mantener la categoría y vienen rachas complicadas y si estamos unidos y todos nos sentimos importantes, yo creo que así vamos a conseguirlo cuanto antes", ha explicado el de Motilla del Palancar.

"Yo soy un jugador que me gusta bajar balones, aguantarlos, dejarlos de cara, dejar la salida al equipo cayendo a banda para que el equipo salga, luego estar al remate… Siempre y cuando cumplamos con lo que nos dice, con trabajar, yo no pienso de otra manera. Trabajar por el equipo y también en defensa creo que podemos compaginar todos con todos y ojalá podamos jugar juntos muchos partidos", ha comentado.

El delantero cree que encaja en Osasuna a la perfección. "Yo creo que por todo. Por equipo, por afición, porque se asemeja mucho al juego que yo creo que me puede ir bien a mí, con el club que se le ve familiar… Yo al final vengo de un pueblo también familiar y no lo dudé en ningún momento cuando me salió esta oportunidad y estoy la verdad que tremendamente feliz y ojalá que salga bien".

Kike García ha alabado también a la afición osasunista, con la que espera conectar desde el principio. "Yo estoy con muchísimas ganas de que pueda entrar público al estadio. Imagínate en este estadio, que vengan y que nos animen, pero sí que es verdad que hay que cuidar todo también porque se está poniendo la cosa mal y creo que si somos responsables todos vamos a disfrutar todos del fútbol y cómo no de este estadio tan bonito y ojalá que lo devolvamos con buenos resultados. Yo a Osasuna desde que vine de Inglaterra, le empecé a seguir por cercanía y por todo. Lo vi el año de Segunda, que no perdió en el estadio; luego en Primera siguió igual. Yo veo un club muy sano, muy familiar, que es normal en su estadio con toda la gente que aprieta, que ojalá que esto vaya mejor y Sanidad dé el visto bueno y entre gente, ayude y creo que es un club con una afición buenísima y así se ve desde fuera", ha finalizado.