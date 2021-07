De Motilla del Palancar a Osasuna pasando por Inglaterra y Eibar

Motilla del Palancar es un pueblo de Cuenca donde, que se sepa y tenga constancia Kike García, nunca ha nacido un jugador de Osasuna. Quizá ningún futbolista profesional. Pero fue mencionarle al manchego su lugar de procedencia y dibujarse en su rostro una enorme sonrisa.

“Somos pocos, seguro que no”, bromeaba al preguntársele si algún rojillo había nacido en Motilla, de donde se siente embajador. “He estado este verano. Estoy súper orgulloso, muy contento de estar en Osasuna. Desde pequeño lo ves en la tele, espero que salga bien. Es un club familiar. Yo vengo de un pueblo familiar y no lo dudé un momento cuando me salió esta oportunidad. Estoy tremendamente feliz”, aseguraba .

Entre los menos de 6.000 habitantes que residen en esta localidad, un chaval con inquietudes futbolísticas pasó de jugar en su pueblo al histórico Real Murcia, donde con 19 años ya jugaba en Segunda. Su crecimiento le llevó a saltar a la Premiership inglesa, al Middlesbrough, aunque ha sido en Eibar, otra localidad pequeña, donde se ha hecho el rey, el capitán.

“El fútbol inglés es especial. Me dio la oportunidad Karanka de ir a un gran club como el Middlesborough para ascender a Premier League. El primer año no pudimos, perdimos la final en Wembley. El segundo, cuando lo teníamos más o menos encarrilado, con mucha ventaja en puntos, en febrero decidí cambiar de aires y venir a Primera División, porque mostraron mucho interés. Muy agradecido, porque he estado en un gran club.

Llega a un vestuario nuevo, pero sin timidez. “No conozco a muchos compañeros, tengo amigos en común con Roberto, sólo los conozco de pegarme con ellos”, aseguró entre bromas. “Somos personas suficientemente mayores para relacionarnos. Espero conocerlos cuanto antes, hacerme amigo de ellos y el día a día pasaremos muchas horas juntos”.

De momento, a quien sí conoce de sobra es a Cote. “Es uno de los hombres con los que más relación tenía en el vestuario del Eibar, ya nos conocíamos de las categorías inferiores de la selección. Es una persona especial y va a dar muchas alegrías, tiene mucho fútbol”, advirtió el atacante, que ya está deseoso de lucir el 18.