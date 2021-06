Ante Budimir: "Al menos somos tan buenos como España"

Actualizada 27/06/2021 a las 06:00

El delantero Ante Budimir, que milita en Osasuna, reafirmó la relevancia que la selección de Croacia otorga al centrocampista Sergio Busquets, al que considera como "un jugador clave" de España, su rival el lunes en octavos de final de la Eurocopa.

Budimir no ha tenido protagonismo en lo que va de Eurocopa. No ha debutado en la competición. Espera su momento el atacante que considera que el hecho de jugar en el fútbol español amplía sus posibilidades.

"Busquets juega un fútbol especial. Todavía está a un nivel superior. Formó parte de la tripleta junto a Xavi e Iniesta. Tiene una relevancia especial para el equipo. Con experiencia. Es muy inteligente. Sabe quitarte el balón y estar en el lugar adecuado. Es muy bueno en espacio reducido. Es un jugador clave aunque ahora han surgido otros grandes jugadores como Pedri, Dani Olmo o Ferrán Torres", resume Budimir.

El delantero tiene experiencia en marcar goles a Unai Simón, portero titular de España. "Le he marcado dos goles en tres partidos. El año pasado con el Mallorca de penalti y esta temporada con Osasuna, de cabeza en un partido que terminó con empate a dos goles", recordó.

Budimir realza el nivel de España pero reivindica el de su selección, especialmente el del centro del campo.

"Nadie cambiaría nuestro mediocampo, con Modric, Brozovic y Kovacic. No envidiamos al español. Ahí está la clave del partido. Seamos conscientes de quienes somos y qué queremos. Los centrocampistas croatas pueden imponerse a los españoles", advirtió.

Budimir no es el único jugador de Croacia con experiencia en el fútbol español. Sime Vrsaljko es defensa del Atlético Madrid. "Sime Vrsaljko jugó con Morata y le conoce. Morata es alto, fuerte y rápido y protege bien el balón y Gerard Moreno está por todas partes. Por el centro, por una banda. Son de gran calidad y peligrosos".

Para Budimir, el partido del lunes de octavos de final en Copenhague no tiene favorito. "España y nosotros tuvimos un inicio de Eurocopa parecido. Tuvimos dificultades pero luego demostramos que somos buenos equipos. No hay duda sobre eso. Llevó tiempo arreglar las cosas. Va a ser un buen partido y muy interesante".

El delantero de Osasuna rechaza que Croacia sea inferior a España. "No sé quién es favorito. Es incómodo jugar contra España pero creo que estamos igualados. No sé por qué tenemos que sentirnos inferiores y aceptar que no tenemos ninguna posibilidad. Está bien respetar al rival pero también tenemos que saber quién somos. Al menos somos tan buenos como España".

"El fútbol español está cerca de mí. Entiendo a los jugadores y sus movimientos. Cuando miro a España sus acciones me son familiares. Luis Enrique fue entrenador del Barcelona e impone algunas cosas en la selección. Me alegro de que vayamos a jugar contra uno de los mejores", insistió Budimir.

El atacante, que ni siquiera ha estado en el banquillo y que fue relegado a la grada en los anteriores encuentros de Eurocopa, espera su oportunidad.

"Trabajo para estar preparado para cuando surja la oportunidad. El lunes es un partido nuevo y tal vez tenga mi oportunidad. El hecho de jugar en España y marcar goles allí me da confianza y puede suponer una posibilidad", subrayó Budimir.

