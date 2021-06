El Zaragoza puja fuerte por Enric Gallego

Actualizada 17/06/2021 a las 06:00

Osasuna está trabajando en la salida de tres jugadores con los que no cuenta. Enric Gallego, Marc Cardona y Brandon Thomas no tienen encaje deportivo ni económico. El puesto de delantero está muy cotizado con los fichajes de Budimir y de Kike García, y con la continuidad del Chimy Ávila. Iván Barbero podría ser el cuarto punta.

En su afán de aligerar la plantilla, el club está analizando las posibilidades. Enric Gallego es el que mejor mercado tiene. Es un futbolista con cartel muy apetecible en Segunda. No es de extrañar que hayan llegado ofertas a El Sadar.

En estos momentos, hay tres clubes muy interesados en el catalán. Zaragoza, Tenerife y Eibar. El primero es el que ha presentado una mejor propuesta. No hay negociaciones avanzadas con ninguno. Osasuna no tiene prisa por hacer la operación y se tomará su tiempo. La entidad quiere incluir una serie de variables que le puedan reportar un beneficio. Además, está pendiente de mantener una conversación con el jugador. Su salida no será gravosa por el año que le queda de contrato.

A nivel deportivo, la propuesta del Eibar quizá sea la que más pueda seducir al delantero. Gaizka Garitano, el nuevo técnico armero, ya ha trasladado a Osasuna su deseo de contar con él para el proyecto en Ipurua por el ascenso. El Tenerife y el Zaragoza no parten con la etiqueta de favoritos para subir, pero quieren conformar una estructura por meterse en el playoff. Ahí encaja Gallego, que antes de su salto a Primera, deslumbró con la camiseta del Extremadura: 15 goles en 19 encuentros.

De ahí pasó a la máxima categoría. Al Huesca la segunda parte de la temporada 2018-19 (5 goles) y luego al Getafe por 6 millones para iniciar la 2019-20. La lesión del Chimy y la necesidad de reforzarse obligó a Osasuna a lanzarse sobre él en enero de 2020. En temporada y media ha jugado 36 partidos (17 titular) y ha marcado 3 goles, ninguno en la campaña que ha terminado. Fue más importante en el tramo final de la pasada.

El fichaje le ha supuesto a Osasuna por ahora 3 millones: 2 por la opción de compra obligatoria del verano pasado por la permanencia y 1 adicional por esta nueva salvación. Si sigue en el club, habría que pagar otro más al Getafe en caso de volver a conseguir el objetivo, pero su futuro está lejos de Osasuna. A sus 34 años, tiene novias.