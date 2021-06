Rober Ibáñez, con opciones de seguir en Osasuna

Actualizada 13/06/2021 a las 06:00

Osasuna está trabajando en la operación salida para aligerar su plantilla. La primera baja que puede producirse es la de Enric Gallego, que no tiene encaje deportivo con Budimir, Kike García y el Chimy en ataque. El club espera obtener un rendimiento económico con un jugador con contrato en vigor y ofertas de Segunda.

Mientras tanto, se está encajando el puzzle para dar cabida a la estructura dentro del tope salarial. Había un movimiento del que dependían otros posteriores. La inversión por Budimir ha sido importante. El club hace números para la llegada de un jugador de banda y un lateral izquierdo. En este último caso, Manu Sánchez sigue siendo el objetivo número uno y si el Atlético de Madrid rechaza la cesión, se activará el plan B. Cote, con oferta para renovar el Eibar, es una opción real.

Para el jugador de banda, hay una posibilidad que no está ni mucho menos descartada. La solución podría estar dentro. Se trata de Rober Ibáñez, que regresa de su cesión en el Leganés y al que se le ve con posibilidades de quedarse en la plantilla.

“Se acaba una temporada en la que no pudimos conseguir el objetivo. Pero estoy seguro que este club volverá a hacer cosas grandes porque se lo merece por su afición y el club. Muchas gracias a mis compañeros, que ha sido lo mejor que me he llevado este año. Y, por supuesto, al club y la afición por toda la confianza depositada en mí. Muchas gracias Leganés”, se despedía hace escasos días el valenciano del club pepinero, con contrato con Osasuna hasta 2023.

Su segunda vuelta en Segunda no ha sido nada mala. Podría ser válido para completar esa terna de futbolistas para jugar en los costados, con Kike Barja, Roberto Torres y Rubén García. Su ficha encaja en las posibilidades económicas del club rojillo.

Es seguro que Osasuna no hará ningún movimiento para volver a pedir la cesión de Jony a la Lazio. El asturiano interesa al Mallorca, según apuntan algunos medios italianos.

NO HAY DECISIÓN POR RONCAGLIA

En el tejado de la dirección deportiva osasunista hay otro asunto que resolver. De momento no hay una decisión tomada sobre Facundo Roncaglia, que ha vestido de rojo las dos últimas temporadas. Termina contrato ahora y ofertas no le van a faltar. En Argentina se habla del interés de Boca Juniors. En la Liga, el Cádiz ha puesto los ojos en él.

Para Osasuna sigue siendo un jugador apetecible por su polivalencia para cualquier puesto de la defensa. En el lateral derecho, estarán Nacho Vidal y Areso, mientras que en el eje de la zaga seguirán David García, Aridane y Unai García. Ramalho se quedará en propiedad tras su cesión del Girona, aunque de momento la noticia no es oficial. Puede jugar en ambas posiciones, lo mismo que el argentino, que es muy del gusto de Arrasate. El componente económico también marcará la pauta. Trabajo en los despachos.