Osasuna ve “complicado” el regreso de Manu Sánchez y activa otras opciones

Osasuna ve “complicada” la presencia de Manu Sánchez la próxima temporada y acelera en otras opciones para estrechar el cerco. Uno de los grandes favoritos por la dirección deportiva y el cuerpo técnico es José Ángel Valdés ‘Cote’, futbolista del Eibar que puede llegar libre tras el descenso armero. La primera opción rojilla en todo caso es apurar las opciones por el lateral del Atlético de Madrid. “Es la opción número uno”, apuntan.

Sin embargo el club rojillo tiene trabajo adelantado y en las últimas horas ha intensificado los contactos con varios candidatos entre los que se encuentra ‘Cote’, quien tiene una oferta del Eibar sobre la mesa. Tiene 31 años y desde Osasuna recaban informes sobre su estado físico tras haber superado una grave lesión de rodilla. Gusta el perfil que ofrece y es un futbolista al que se sigue desde hace tiempo.

“Manu Sánchez: es un tema complicado a día de hoy, el Atlético decide sobre él. Le quedan cuatro años. Ellos ya saben. Está pedida la cesión. El escenario es complicado, no te voy a engañar. No voy a vender una posibilidad. Hay que trabajar en más escenarios porque ellos también manejan varios escenarios con Manu. La voluntad de Manu ya sabemos cuál es pero también está el Atlético de Madrid que me merece el mayor de los respetos. Es su club”, declaró Braulio Vázquez este martes en la rueda de prensa. El principal temor que hay en Osasuna es que se incluya a Manu Sánchez en alguna operación, una posibilidad que coge fuerza porque el futbolista ha despertado interés.

SONDEO DEL MERCADO

Entre los contactos que ha tenido la entidad rojilla figuran más nombres, dos de ellos Toño y Kevin Rodrigues. El primero no continuará en el Levante y está en el radar. Se ha sondeado la opción, aunque problemas personales en el pasado generan dudas. El segundo saldrá de la Real Sociedad y, como ocurrió el pasado verano, también aparece en el abanico de posibilidades por su capacidad ofensiva y golpeo de balón. En todo caso, la opción prioritaria es Manu Sánchez.

“Tenemos un límite, el quesito que digo yo. Habrá algunos que saldrán, hablando con Jagoba ya sé el número de futbolistas que deseamos”, afirmó el director deportivo sobre próximo objetivos.

