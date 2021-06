Actualizada 07/06/2021 a las 06:00

Kike Saverio es otro de los jugadores de Osasuna que ha terminado su cesión. El extremo tenía posibilidades de continuar en el Andorra, club que en las últimas semanas había comunicado de manera informal su deseo de contar con el futbolista. Sin embargo, esas conversaciones se han enfriado y no se negocia que pueda seguir. La entidad que dirige Gerard Piqué, con Eder Sarabia en el banquillo, no logró el ascenso a Segunda División y militará en la Primera RFEF, lo que ha complicado el futuro de Saverio en Andorra. Había una compra obligatoria en caso de ascenso. Allí ha permanecido desde que salió en el pasado mercado invernal al no tener presencia ni en el filial ni en la dinámica del primer equipo.

A Kike Saverio le quedan dos años más de contrato en Osasuna. El club no incluyó su nombre entre quienes estarán en el Promesas o los elegidos para hacer la pretemporada. Su futuro la próxima temporada no parece estar en Tajonar, lugar que pisó hace un año libre tras haber estado en la disciplina del Barcelona. No ha cuajado. El futbolista ecuatoriano jugó un solo partido con el filial de Santi Castillejo y dos con el primer equipo en la Copa del Rey. Marcó al Tomares.



HAY OFERTAS

El hecho de haber pasado por La Masía otorga un importante cartel a Kike Saverio, que tiene ofertas sobre la mesa de clubes extranjeros y también de equipos que jugarán en la nueva categoría Primera RFEF. El 19 de junio cumplirá 22 años.

