Rober Ibáñez vuelve a Osasuna

Actualizada 07/06/2021 a las 06:00

Rober Ibáñez seguirá teniendo contrato en vigor con Osasuna. El tropiezo del Leganés en el playoff ante el Rayo Vallecano provoca su regreso a la disciplina rojilla tras un curso cedido. En caso de ascenso, el club madrileño hubiese pagado de forma obligatoria 2 millones, uno a Osasuna y otro al Getafe, en base a la cláusula de compra que existía en el acuerdo. Los azulones tienen el 50% de los derechos económicos desde que traspasaron al valenciano.

El jugador, por tanto, regresa a Pamplona y el club se queda sin ingresar ese millón de euros del que estaba pendiente estos días para hacer la planificación. Rober Ibáñez tiene contrato dos años más, hasta 2023. Cuestión distinta será su futuro la próxima temporada, posiblemente lejos de El Sadar ya que no ha contado para el proyecto en esta pasada temporada. Una decisión que se tomó al comienzo de la pretemporada. En Butarque no ha tenido la continuidad deseada, aunque ha mejorado su nivel desde la llegada de Asier Garitano. Rober Ibáñez sabía el terreno que pisaba, ya que había estado en el Leganés anteriormente en la campaña 2016-17.

BRANDON TAMBIÉN VUELVE DESDE BUTARQUE

No es el único jugador que vuelve a Osasuna desde Leganés. Brandon Thomas también emprende el viaje de regreso, aunque en su caso no había compra posible, ni obligatoria ni opcional. Desde que fue cedido en enero, el Leganés ha asumido una parte importante de la ficha del balear. Pagará un mayor porcentaje por haber disputado la promoción y se hubiese incrementado en caso de un ascenso que ya no es posible.

Brandon vivió una situación parecida a la de Rober Ibáñez con idéntico resultado el año pasado. Pese a estar lesionado de gravedad, el Girona tenía que comprar al delantero si subía por 1.350.000 euros. También pudo quedarse Barbero en el Almería por la misma cláusula, pero se quedó en el camino. No se dieron las operaciones. Finalmente fue el Elche quien se llevó el triunfo en la final contra el Girona.

DE MENOS A MÁS, CON GOL EN EL ADIÓS

Rober Ibáñez deja el Leganés después de haber disputado 28 partidos, 16 de titular. Ayer jugó de inicio y marcó. Ha dejado su sello en este tiempo con cuatro goles. Aunque de forma intermitente. El extremo valenciano de 28 años ha cobrado protagonismo en la segunda vuelta, donde por momentos ha mostrado ese desequilibrio que hizo que Osasuna pagara 2 millones de euros por su traspaso.

Unas prestaciones notables en la temporada del ascenso propiciaron esa decisión en la pretemporada de la 2019-20. Sin embargo, no ha sido ese jugador con cambios de ritmo, eléctrico y vertical en Primera salvo contadas excepciones.

Si en el Leganés su rendimiento ha ido in crescendo, en Pamplona ha sido al contrario. Fue importante en el tramo final de la 2017-18 con Diego Martínez al frente. Acumuló 17 partidos. La cesión se repetió un año más tarde con un papel decisivo en el curso del ascenso con 13 participaciones (11 titular) y esa electricidad tan característica en él.



LAS LESIONES, EL CABALLO DE BATALLA

Ya en propiedad, tras consumarse su fichaje para el proyecto de Primera, solo apareció 18 ocasiones (8 titular). Las lesiones musculares, su gran caballo de batalla, frenaron su protagonismo. Quedó relegado al banquillo y no consiguió darle la vuelta. Deja el Leganés tras un año de sobresaltos.

Te puede interesar