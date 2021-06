Budimir y Manu Sánchez, prioridades de Osasuna en un puzle con distintos escenarios

Actualizada 03/06/2021 a las 06:00

El mercado es dinámico. Unas operaciones dependen de otras y unas decisiones tomadas hoy pueden cambiar mañana. Queda camino por recorrer e incógnitas que despejar sobre la marcha. En esas está Osasuna con Braulio Vázquez y Cata a la cabeza. La cúspide de esa pirámide está formada por Budimir y Manu Sánchez, las opciones número uno para convertirse en nuevos jugadores rojillos. Especial importancia cobra, por el coste económico, el fichaje del croata. Cuesta 8 millones de euros en pagos fraccionados. Si se cierra con éxito esa puerta se dibujará un panorama con menos margen salarial pero con un ‘9’ en nómina.

El club asume que, en ese caso, los números no darán para aspirar a un portero ni al central que llegaría en caso contrario. También se quiere fichar un extremo. Cuestión de completar el “quesito” que cita siempre el director deportivo. El mercado es incontrolable y por ejemplo una venta inesperada también provocaría un giro.

CONTACTOS CON LATERALES A LA ESPERA DE MANU

Por partes. Osasuna ya ha pedido formalmente la cesión de Manu Sánchez al Atlético de Madrid. Es el gran deseado para el lateral izquierdo. Pero lógicamente la entidad maneja una lista de varios nombres para esa posición. Todos detrás de Manu. Uno de ellos es José Ángel Valdés ‘Cote’. Queda libre por el descenso del Eibar. El jugador quiere llegar a Osasuna y se le sigue la pista desde hace tiempo. Hubo contactos hace unos meses, ahora está en la agenda.

Se trata de una opción interesante, apuntan diversas fuentes, siempre y cuando no llegue Manu Sánchez. Una operación que no es sencilla porque el Atlético baraja incluirlo en alguna operación. Si hay una nueva cesión su destino será Pamplona. Un préstamo redondo por su nivel y porque el coste de la ficha iría por la vía del dorsal no profesional (superior al 25).

DOS PORTEROS, DE MOMENTO

La composición de lugar que hace Osasuna si tiene a Budimir en propiedad pasa por renunciar a un tercer portero junto a Sergio Herrera y Juan Pérez. Un planteamiento que puede cambiar en función de las cuentas económicas que haya sobre la mesa tras la operación por el croata. Sería una especie de renuncia para asegurarse a un delantero con gol acreditado. La dirección deportiva y el cuerpo técnico siempre han apostado por tener tres meta. Hoy no se contempla una incorporación para la portería pese a que se ha seguido con atención las brillantes actuaciones de Ander Cantero. Su nombre irrumpiría si existe margen para hacer una contratación en la meta, algo que ahora resulta impensable en base al reparto que han dibujado los rectores.

También está pendiente de esta situación Facundo Roncaglia. Osasuna podrá hacerle una oferta mejor o peor en función de lo que suceda con Ante Budimir, la primera ficha en caer.

ALTERNATIVAS A LA OPERACIÓN BUDIMIR

El club, además, contempla que no pueda pagar los 8 millones por Budimir. Y tantea a delanteros que gustan. Por ejemplo, Marcos André (Valladolid), cuya incorporación es imposible con el croata en plantilla. Al igual que sucede con Calleri. Se trata de prever escenarios y tener balas en la recámara. La idea de Osasuna sigue siendo que haya un cuarto delantero con un perfil no tan elevado que ocupe un porcentaje inferior del tope salarial.

