El Athletic, un obstáculo menos en la renovación de Moncayola

Actualizada 03/06/2021 a las 06:00

Cada semana que pasa, Jon Moncayola está un poco más cerca de firmar la renovación con Osasuna. El club sigue manteniendo reuniones con sus agentes para intentar acercar posturas. Las fuentes consultadas señalan que hay predisposición de todos para alcanzar un acuerdo. En la mesa está un contrato largo, ser uno de los mejores pagados de la plantilla y una cláusula de rescisión superior a la actual de 12 millones de euros que podría ir en la línea de lo que se ha firmado con David García, 20.



El interés del jugador en seguir vistiendo de rojo es firme. Tiene contrato hasta 2024, tres años más, pero su imparable progresión y el interés que ha suscitado en otros clubes, han obligado a Osasuna a dar el paso. Su apuesta es decidida. Se le quiere catalogar de jugador franquicia.



A expensas de que se vayan alcanzando más puntos de acuerdo entre las dos partes, hay un movimiento externo que no se va a producir. El Athletic no va a mover ficha por Moncayola. Siempre ha sido uno de los temores del club navarro. Pero a tenor de las informaciones que llegan de Bilbao y de las palabras ayer del presidente, Aitor Elizegi, es improbable que la negociación abierta en El Sadar se vea alterada por esto.



¿El motivo? El Athletic no tiene músculo financiero para asumir esta operación. Osasuna exige el pago de la cláusula de rescisión de 12 millones al contado. Y si es a plazos, subiría la cantidad. La covid ha afectado a un club que depende en su ingresos de su masa social, ahora alejada de los estadios.



Al hilo de esto, el periódico El Correo informaba ayer que el fichaje del jugador de Garínoain es “inalcanzable”. “La del joven centrocampista de Osasuna hubiera sido una operación asumible en los viejos tiempos de abundancia, pero Ibaigane cree que las condiciones que exige Osasuna, pagar sus 12 millones de cláusula de rescisión, son inalcanzables en este contexto de crisis económica”.



Moncayola ha sido primera opción del Athletic para reforzar el centro del campo. Marcelino estaba informándose con gente del entorno cercano a Osasuna de sus prestaciones, aparte de lo que su dirección deportiva le estaba trasladando y de su propio criterio.



Sin embargo, el deseo no se va a poder corresponder con la realidad. A Elizegi se le cuestionó por el rojillo. También por Javi Martínez, el de Ayegui. Su respuesta tuvo un aire de escapismo quizá para no reconocer que la debilidad económica para hacer frente al fichaje. “Entran en la filosofía, lo que no sabemos es si son parte del proyecto de nuestra dirección deportiva y nuestro entrenador”.



¿No tiene la junta directiva contacto con el área deportiva para conocer sus planes?, fue la siguiente pregunta. “Claro que sí”, respondió, intentando salir del atolladero. “Marcelino está muy satisfecho con la plantilla que se ha encontrado, pero no le he escuchado hablar ni un segundo de fichajes”. Acabó por reconocer el problema. “Debemos trabajar dentro del equilibrio en la masa salarial y presupuesto. Es decir, hay que hacer una plantilla con competencia en los puestos y con equilibrio deportivo, pero también en la masa salarial”.



ATALANTA Y WATFORD

Osasuna no ha recibido ninguna llamada del Athletic para negociar, pero su mensaje para no venderle por debajo de la cláusula ha llegado a Ibaigane, que sabe del intento en El Sadar de blindar a su canterano. El Watford, recién subido a la Premier, y el Atalanta, equipo italiano de Champions, han mostrado interés por el internacional sub 21 pero en ningún caso se han planteado pagar los 12 millones, precio que ambos conocen. Además, no hay que olvidar la idea del jugador. Osasuna.