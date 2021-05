Actualizada 29/05/2021 a las 06:00

Falta un día para el gran partido de Osasuna Femenino. Un día para que el deseo del ascenso pueda cumplirse. Las chicas de Kakun Mainz han logrado llegar hasta aquí en una temporada totalmente atípica tanto por la pandemia como por los imprevistos transformados en lesiones. Llegar al partido de este doingo con opciones ya es una gran recompensa.

La progresión de Osasuna Femenino en los últimos años ha ido al alza. Hace tan solo dos años, el conjunto rojillo ascendía a la categoría Reto Iberdrola con Mikel Bakaikoa en el banquillo. Por la plantilla ya han pasado numerosas jugadoras que han dejado huella.

Maider Irisarri se retiró del fútbol en mayo de 2020 tras 24 temporadas. Entró en Osasuna Femenino la temporada 2017/18 tras militar tres años en el Mulier. La delantera se convirtió en la primera jugadora de Reto Iberdrola en ser madre, volvió a los partidos cinco meses después de dar a la luz.

Ahora, ella apoya a su ex equipo en el reto que afrontan mañana. “Es una ilusión tremenda, tienen una oportunidad increíble. Les he seguido, lógicamente cuando no se podía ver, pues mediante los medios de comunicación. Después ya viendo los partidos o de lo que me contaban ellas”, explica Irisarri.

La navarra no ha perdido contacto con ninguna de sus ex compañeras y sabe cómo se encuentran de cara a mañana. “Hay de todo, están con mucha ilusión y con los pies en la tierra. Ellas tiene que hacer su trabajo pero también tienen que esperar al Alavés. Pero principalmente tienen que tener claro que tienen que ganar”.

Tampoco se ha perdido nada de la temporada. “Sería un premio tremendo, años atrás se ha ido acercando el club al objetivo más cerca. Este año es cuando mejor lo tienen. La temporada ha sido complicada por la situación. Le sumas que tuvieron un cuerpo técnico nuevo, lesiones, contratiempos a nivel deportivo más algunos personales. Esto hace un bombo que me imagino que echando la vista atrás, fácil no ha debido ser el día a día. Se han visto ocasiones que no había posibilidades en otras veces sí”, cuenta.

Un ascenso a Primera División femenina sería una gran noticia para el fútbol femenino navarro. Puede ser un empuje para las que las generaciones futuras sueñen con jugar en el equipo de su tierra y en la máxima categoría. “Para las chicas que nos gusta el fútbol nos encanta. Es un sueño hecho realidad que le equipo de tu tierra esté en lo alto. Ahí está el premio de todo lo que han hecho las de atrás, puede ser un colofón total”.

Maider Irisarri tiene claro el mensaje que manda a Osasuna Femenino. “Lo primero que disfruten cada segundo, antes, durante e incluso después. Pase lo que pase tienen que estar muy orgullosas de lo que han hecho en la temporada. Y por supuesto, muchísima suerte”, cuenta la navarra Maider Irisarri.

EL APOYO DE MIKEL BAKAIKOA

Mikel Bakaikoa se fue del banquillo de Osasuna Femenino en mayo de 2020. El estellés estuvo dos temporadas en el cargo y llevó a Osasuna Femenino hasta la categoría en la que milita ahora. También, llegó a disputar la fase de ascenso pero las rojillas cayeron ante Santa Teresa de Badajoz.

El año pasado, la pandemia cortó las ilusiones de las jugadoras. El Eibar fue el que ascendió a Primera Iberdrola. “La verdad que han llegado hasta el último partido con opciones.Pase lo que pase, el trabajo que han hecho creo que no empaña el año porque ha sido un temporadón. Al principio tuvieron unos altibajos, no con todos los buenos resultados. Pero luego ya tuvieron un 2021 y estaría bien que culminaran el ascenso. También, a ver si pincha el Alavés”, explica Mikel Bakaikoa.

“Sería muy importante a nivel del fútbol femenino este ascenso. Daría un impulso más grande y pondría al futbol femenino en el sitio que merece, que es Primera División. Pondría a las mujeres en la primera línea del fútbol estatal. El equipo es de casa y es un valor añadido también”, comenta Bakaikoa sobre qué supondría este ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Mikel Bakaikoa tiene claro su mensaje. “Les deseo mucha suerte y confío en que van a ganar, no tengo ninguna duda porque lo merecen. Envío un mensaje de ánimo, apoyo y que vayan a por todas”. En un día, Osasuna Femenino disputa uno de los partidos más decisivos. 90 minutos en los que ganar podría dar las opciones, pero por delante está también el hándicap del Alavés. Todo puede suceder mañana en Santa Cruz de Bezana y en la Ciudad Deportiva Wanda.

