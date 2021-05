El Promesas suma un punto en su último choque de la temporada

Osasuna Promesas despidió el curso con un empate ante el Laredo en un encuentro en el que un tempranero gol de los locales marcó el devenir del choque. Sin embargo, un gol de Hualde desde el punto de penalti en el tramo final igualó el marcador. En el primer tiempo, el juego directo monopolizó el choque, pero en el segundo acto los de Santi Castillejo impusieron su dominio y lograron el premio del gol desde el punto de los once metros.

En el minuto 8 de partido, los locales golpearon primero. Manu Ortiz se aprovechó de un balón rechazado por Yoel tras una parada a un tiro lejano para adelantar a los suyos en el marcador. Con el 1-0, el Laredo se encontró cómodo con el guion de partido que presentaron tanto los locales como los rojillos. Con juego directo, fueron los cántabros los que supieron defender su renta y a punto estuvieron de aumentar la renta, pero Yoel lo impidió.

Tras la reanudación, el Promesas dio un paso adelante y se hizo con el control del partido ante un Laredo que no cedió lo más mínimo atrás y que abortó todos los intentos de un filial que no fue capaz de inquietar a Puras. Cuando restaban quince minutos para el final, el Laredo se quedó con un jugador menos por lesión de Goñi habiendo realizado ya el cupo de sustituciones. En ese momento, el Promesas se lanzó con mayor ahínco a por el empate, aunque los cántabros tiraron de veteranía, controlaron el choque y no permitieron que los navarros no generaran llegadas claras de gol hasta que, cuando restaban siete minutos para el final, I. Benito cayó derribado en el área y Hualde no perdonó desde el punto de penalti.

Así, el encuentro llegó a su fin con el 1-1 en el marcador. De esta manera, el Promesas despide el curso logrando el objetivo de la permanencia y concluyendo la segunda fase con treinta y siete puntos en quinta posición. El curso que viene, el filial competirá en Segunda RFEF.

FICHA TÉCNICA

C. D. Laredo: D. Puras, Álex Rasines, Goñi, Diego Portilla (Iván Argos), F. Peredo, Manu (Álvaro), Vinatea, Riki (Diego Marta), Álex Pérez (Borja Ares), Óscar Siafá y Faouzi (David Sanz).

C. A. Osasuna Promesas: Yoel, Endika, Liza, Herrando (J. C.), Ibáñez, Jony, Hualde, Joel, Diego Moreno (A. Muro), Córdoba (I. Benito) y Aimar.

Árbitro: Enrique Gao Aladro (C. Asturiano). Amonestó a los locales F. Peredo, Álex Rasines, Álex Pérez, Goñi, Vinatea; y a los visitantes Jony y A. Muro.

Goles: 1-0 (m. 8): Manu. 1-1 (m. 83): Hualde (p.).

Incidencias: Partido disputado en el Estadio San Lorenzo correspondiente a la última jornada del subgrupo D del grupo II de Segunda División B.

