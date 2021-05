Budimir estará en la Eurocopa

Actualizada 18/05/2021 a las 06:00

No por esperado tiene que dejar de ser noticia. Ante Budimir jugará la Eurocopa con Croacia. Lo anunció este lunes el seleccionador, Zlatko Dalic, que dio a conocer el nombre de 26 elegidos. El delantero de Osasuna estará por primera vez en la gran competición continental, premio a su gran temporada en Pamplona.

Después de jugar este sábado contra la Real Sociedad y con el futuro en el aire por decidir, el punta balcánico se concentrará con la selección a partir del día 25. No es una lista definitiva a falta de que se oficialice el 1 de junio, pero Dalic señaló que cuenta con Budimir. 11 goles en 1.600 minutos en la máxima categoría del fútbol español son su aval.

La subcampeona del mundo, liderada por el madridista Luka Modric, está encuadrada en el grupo D con Inglaterra, Escocia y República Checa. En la selección destaca la ausencia de Ivan Rakitic, actualmente en el Sevilla, y que el pasado septiembre anunció su salida de la selección.

“Ésta es la lista de los mejores jugadores que Croacia tiene en este momento. Espero y me alegro de que todos estén preparados”, declaró el técnico croata, quien reconoció que Inglaterra, con la que jugará su primer partido del torneo, el 13 de junio y en un escenario tan emblemático como Wembley, es su adversario “más difícil”.

La selección croata jugará antes dos partidos amistosos, el 1 de junio en casa contra Armenia, y el 6 de junio de visita contra Bélgica.

SU ROL EN EL EQUIPO

Budimir, que en julio cumple 30 años, ha jugado 7 partidos con Croacia desde su debut justo en el momento de fichar por Osasuna al cierre de mercado de fichajes de verano. En su haber tiene un gol. Lo curioso de su trayectoria ha sido su tardía explosión. 13 goles con el Mallorca el año pasado y ahora 11 con Osasuna en una temporada con solo 18 partidos como titular. Uno cada 145 minutos. Está en números de delantero de equipo grande.

En la Eurocopa no está llamado a ser titular aunque tendrá opciones de dejarse ver. “Petkovic es el jugador alrededor del cual estamos construyendo el sistema del 4-2-3-1, debe ser en la Euro lo que fue Mandzukic en Rusia. Demostró que podía. Espero que esté listo y en forma. Si no es así, las alternativas son Kramaric, a quien no le gusta jugar esa posición, y Budimir”, comentó el técnico Dalic.

“Todavía no somos un equipo, nos falta tiempo, hay una gran diferencia de generaciones, tenemos un gran ambiente, buenas relaciones en la selección. Nuestros resultados no han sido muy buenos últimamente, especialmente en la Liga de Naciones. Han sido rivales duros. Soy optimista, confío en los jugadores, creo en mi plantilla y en mi trabajo. Nuestro primer objetivo es pasar de grupo, tendremos rivales duros. Si nos comparamos ahora con los ingleses, la final de la Champions League es el sábado 31 de mayo, tienen siete u ocho jugadores en la final y nosotros solo tenemos uno. Yo creo en nosotros”.

La convocatoria de Budimir llega en pleno debate social sobre la conveniencia de pagar o no los 8 millones de euros de opción de compra, según el contrato de cesión del Mallorca. Osasuna no tiene tomada una decisión y no importará si se revaloriza o no en la Eurocopa siempre y cuando el club pueda marcar los tiempos.

Convocatoria:

Porteros: Lovre Kalinic (Hajduk), Dominik Livakovic (Dinamo) y Simon Sluga (Luton).

Defensas: Domadoj Vida (Besiktas), Dejan Lovren (Zenit), Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Olympique de Marsella), Josip Juranovic (Legia), Mile Skoric (Osijek) y Josko Gvardiol (Dinamo).

Centrocampistas: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genova), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moscow) y Luka Ivanusec (Dinamo).

Delanteros: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Milan), Josip Brekalo (Wolsfburgo), Bruno Petkovic (Dinamo), Mislav Orsic (Dinamo) y Ante Budimir (Osasuna).

Partidos:

Inglaterra-Croacia 13 junio

Croacia-Rep.Checa 18 junio

Croacia-Escocia 22 junio

Plasil, el único rojillo que ha jugado la competición

Ante Budimir se convertirá en el segundo jugador de Osasuna en disputar una fase final de la Eurocopa. Es un dato que refleja la dificultad de llegar a una máxima competición de selecciones jugando en un equipo modesto. Braulio Vázquez realizó una hábil maniobra en el último día de mercado para adquirir a un delantero que ha dado puntos y que tiene dimensión internacional. Budimir cumplirá su sueño de representar a su país en junio.

Hasta ahora, el único jugador de Osasuna que ha disputado este torneo ha sido Jaroslav Plasil, un fino centrocampista de calidad que defendió los colores de la República Checa. Fue dos temporadas rojillo, de 2007 a 2009, y en este periodo fue convocado por su selección para jugar la Eurocopa. Era la edición de 2008, la que ganó España en Viena. La República Checa no pasó de la fase de grupos al sumar una victoria contra Suiza y perder contra Portugal y contra Turquía.

NO FUE UN JUGADOR CUALQUIERA

Plasil, internacional en 103 ocasiones y leyenda de su país, llegó a Pamplona procedente del Mónaco para ponerse a las órdenes de Cuco Ziganda. Costó dos millones de euros y fue vendido por tres al Girondins de Burdeos dos años después. Jugó 66 partidos de Liga, en los que marcó 8 goles, uno para recordar contra el Real Madrid en un partido agónico por la permanencia, en un Sadar con las gradas a reventar.

Después de 645 partidos en la elite profesional, el jugador checo se retiró con 37 años, en 2019. Seguía en el Girondins, donde ahora ejerce como asistente del primer entrenador Jean Louis Gasset. El equipo está en la zona media baja de la tabla y aún no se ha salvado.

