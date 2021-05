David García declara su amor por Osasuna en un vídeo

Actualizada 13/05/2021 a las 21:34

David García ha querido mostrar su amor por Osasuna, club que defiende desde los 9 años, a través de un vídeo difundido por YouFirst Sports, su agencia de representación. "Soy de aquí, de Ibero, de Pamplona, de Osasuna", declara el defensa tras renovar hasta 2026 descartando otras ofertas. "Soy muy feliz de quedarme en Osasuna, mi club, mi familia, mi casa. Seguir aquí era mi única opción y mi mayor motivación. Quiero seguir defendiendo este escudo", apunta mientras se ven imágenes de su infancia y de El Sadar.

El futbolista rojillo recuerda la pasión osasunista de su abuelo, a quien recuerda "cada vez que salto al campo". "Muchos jugadores antes que yo me han servido de ejemplo. He aprendido lo que significa el sentimiento de pertenencia. Me quedo para seguir creciendo con el equipo y para que el equipo siga creciendo conmigo. Tengo ganas de que llenéis las gradas de El Sadar, ahí estaré junto a vosotros. Hasta pronto", dice David García en referencia a la afición.

