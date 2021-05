Actualizada 10/05/2021 a las 12:10

El expresidente de Osasuna Miguel Archanco ha roto su silencio ante los medios de comunicación después del acuerdo alcanzado por los impagos a Hacienda en 2013. “No he hecho de lo que deba arrepentirme ni avergonzarme”, ha señalado el exmandatario rojillo, quien ha destacado el daño causado por las confesiones de Ángel Vizcay. Archanco ha querido hacer una valoración amplia de los casos judiciales en los que está inmerso. “Se ha hecho mucho daño a las familias”.

“Al dejar el cargo se abrió la caja de pandora. Ocurre algo que a mí me llama poderosamente la atención. Me detienen y empieza todo este tinglado. Por unas supuestas declaraciones voluntarias del gerente del club (Ángel Vizcay), que había estado 25 años. Se había jubilado en octubre y tenía el dinero correspondiente con un despido encubierto. Y hace esas declaraciones en contra de Osasuna y los directivos. Si alguien se cree en esta sociedad que su actuación fue voluntaria voy a seguir pensando en los reyes magos. No sé por qué se produce”, ha declarado en la puerta del Palacio de Justicia.

También se ha mostrado crítico con Luis Sabalza. “El presidente actual ha llegado a decir que Osasuna no tiene deudas, pero es que no tiene patrimonio. Lo entregaron a cambio de la deuda, a mí no me dejaron hacer eso ni se me ocurrió”, ha expresado. “Cuando llegué a Osasuna en 2002 no tenía a su nombre los terrenos. Su patrimonio no estaba escriturado. Después lo hicimos. Yo había luchado por el patrimonio de Osasuna. El campo ha quedado muy bonito, con los 7.000 metros cuadrados de más gracias a nuestra ampliación”.

