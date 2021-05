La picota: Puntuación de los jugadores de Osasuna contra el Athletic

Actualizada 09/05/2021 a las 06:00

Sergio Herrera 1

No pudo hacer nada en el 1-0, ya que Juan Cruz desvió el tiro de Morcillo. Desde entonces, el Athletic generó peligró, pero no remató entre los tres palos.



Ramalho 1

Arrasate sorprendió al dar la titularidad al ex del Athletic. Cuajó un partido correcto, tanto en defensa como en ataque. Fue sustituido en el minuto 71.

Aridane 0

No estuvo afortunado en el primer gol del Athletic. Fue irregular durante la primera mitad, pero mejoró en la segunda. Estuvo despistado y con imprecisiones.



David García 1

Los focos estaban centrados sobre él tras su reciente renovación por Osasuna. Sin destacar como en otras ocasiones, cuajó un partido notable en el eje de la zaga.



Juan Cruz 0

Falló en el primer gol, pero su centro por la banda izquierda propició el tanto de Darko. Debió ser más agresivo la asistencia de Berenguer a Sancet.



Lucas Torró 1

Actuó de ancla, por delante de la defensa. Sostuvo al equipo en la primera mitad. Sufrió cuando el partido se convirtió en un correcalles. Fue sustituido.

Roberto Torres 1

De menos a más. Entró en contacto con el balón y dispuso de alguna ocasión para anotar. Fue sustituido por Jony a falta de 10 minutos para el final.



Moncayola 2

Comenzó desaparecido, pero fue ganando protagonismo con el paso de los minutos. Fue el motor de Osasuna y apareció en varias zonas del campo.



Darko 1

Anotó su segundo gol de la temporada tras aprovecharse de un centro lateral que desvió De Marcos. Creó peligro desde atrás y ayudó en defensa.



Kike Barja 2

Se mostró incansable por el perfil zurdo. Su actuación fue destacada. Hizo sufrir a De Marcos y actuó en distintas zonas del campo. Fue cambiado, ya muy cansado.



Budimir 3

Ante la baja de Calleri, fue el punta por el que optó Arrasate. Tuvo presencia en ataque, trabajó y disfrutó de alguna oportunidad para anotar. El premio le llegó en el 88.



SUPLENTES

Chimy (1). Sin incidencia.

Rubén García (0). Desacertado.

Nacho Vidal (1). Fue el relevo de Ramalho.

Jony (2). Filtró un buen pase a Enric, previo al 2-2.

Enric Gallego (2). Asistió a Budimir. Jugó 5 minutos.