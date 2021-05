Osasuna mira al futuro con una base hecha

Actualizada 07/05/2021 a las 06:00

Osasuna quiere consolidar su proyecto en Primera y vive la antesala del mercado con el habitual trasiego de la planificación. La dirección deportiva, en sintonía con el cuerpo técnico, aborda los movimientos. Fichajes, cesiones o renovaciones marcadas por la pandemia. En la actual plantilla hay 19 jugadores que tienen contrato en vigor para la próxima temporada. Una buena base.

En esa suma entra Ramalho, quien firmará por un año cuando acabe el curso. Hay que añadir a Jesús Areso, que se ha comprometido con Osasuna por cinco temporadas. Ya son 20. Y quedan cuatro retoques por hacer. El club tiene la intención de reforzar el lateral izquierdo, ya sea con Manu Sánchez u otro futbolista, la banda y la delantera, que queda casi huérfana si no están Budimir y Calleri además de Adrián. No se puede descartar que siga el croata -hay una opción de compra de 8 millones- o el argentino. Las negociaciones aún no han comenzado. Esos tres futbolistas en principio terminan su vinculación. También acaban Jony, Manu Sánchez, Rubén Martínez y Roncaglia, quien tiene opciones de poder continuar. Si alguna de las operaciones llega a buen puerto redundaría en el proyecto continuista. Hay que sumar la presencia de los canteranos en pretemporada.

Hay otros siete que están cedidos, pero con escasas posibilidades de contar para Arrasate. Se trata de Rober Ibáñez, Brandon, Barbero, Cardona, Jaume Grau, Saverio y Otegui, quien se marchó cedido dos temporadas al Badajoz. Acabará contrato en ese momento.

Jugadores de la actual plantilla que tendrán contrato en vigor

Sergio Herrera: El portero se ha hecho con un puesto fijo en el equipo de Arrasate. En octubre firmó su renovación hasta 2023. Está firmando una temporada muy notable.

Juan Pérez: Se cuenta con su presencia para la próxima campaña. Tiene contrato otra temporada más, hasta 2022. Siempre que ha jugado ha estado a la altura.

Nacho Vidal: Osasuna tiene la intención de abordar su renovación en breve porque su vinculación termina la próxima temporada. Lateral derecho asentado en el puesto.

David García: Una de las revelaciones del campeonato. Acaba de sellar su renovación hasta 2026 con aumento de cláusula (20 millones) y de salario. Presente y futuro.

Aridane: Un seguro en la defensa durante las dos últimas temporadas. Pieza clave en el esquema. Su relación llega hasta junio de 2022 y se prorrogará otro año por objetivos.

Unai García: Relegado a la suplencia por el nivel de David y Aridane. Ha tenido oportunidades en varias fases del año. Contrato hasta 2023 tras el acuerdo de octubre.

Ramalho: Cedido por el Girona hasta junio pero tendrá contrato en vigor. El defensa seguirá como rojillo otra temporada después de abonar 500.000 euros. Apenas ha jugado.

Juan Cruz: Fichado este verano pasado para las tres próximas temporadas. Ha ido de menos a más y la aparición de Manu Sánchez ha dado más recursos al técnico.

Oier Sanjurjo: El capitán renovó al comienzo de la campaña hasta 2022. Ha ido perdiendo peso sobre el césped pero mantiene intactos los galones y el liderazgo en el vestuario.

Lucas Torró: El centrocampista llegó para este nuevo curso y para los tres siguientes. Superados los problemas musculares ha asumido un mando indiscutible en el eje.

Darko Brasanac: No ha tenido suerte con las lesiones, pero ha sido importante cuando ha estado disponible. Le queda otro año de contrato y es de la máxima confianza de Arrasate.

Moncayola: Se ha consagrado y ha llamado la atención por sus condiciones y despliegue. Contrato hasta 2024, cláusula de 12 millones y oferta de renovación sobre la mesa.

Íñigo Pérez: Al navarro le resta otro año en Osasuna según el acuerdo alcanzado en 2018. El centrocampista está sufriendo lesiones que le han impedido tener más minutos.

Roberto Torres: El ‘10’ comenzará su undécima temporada de rojillo. Tiene dos años de contrato por delante tras haber renovado en noviembre. Ha alternado fases de titular y suplente.

Rubén García: En plena temporada el club apostó por reforzar los lazos con el de Xátiva, que expiraban en 2023. Se renovó por otro curso más. Temporada irregular.

Javi Martínez: Ya en la dinámica del primer equipo y con minutos de calidad. Ha aportado cuando ha tenido oportunidades. Su contrato termina en 2023.

Kike Barja: Uno de los destacados en Osasuna. El extremo de Noáin se ganó un puesto en el once a base de ganas y desequilibrio. Tiene un perfil único. Firmó hasta 2023.

Chimy Ávila: El acuerdo actual termina en 2023 y su renovación, con mejora de contrato por objetivos, está casi finiquitada. El argentino está llamado a ser importante.

Enric Gallego: Ha perdido peso en la plantilla después de haber tenido presencia la pasada temporada. Le queda otro año de contrato, pero no se puede descartar su salida.

El primer fichaje de la futura plantilla

Javier Areso: El lateral navarro vuelve Osasuna después de no haber renovado con el Athletic de Bilbao. Firma por 5 años. El acuerdo se anunciará cuando termine su actual vinculación.

Jugadores de la actual plantilla que acaban contrato en junio

Rubén Martínez: Vive su tercera temporada en Pamplona y una lesión en la mano le apartó del equipo. Todavía se recupera. Termina contrato y su futuro parece lejos de El Sadar.

Roncaglia: El argentino firmó por un año. Está teniendo minutos de nuevo tras dejar atrás una grave lesión muscular. El club no descarta su continuidad.

Manu Sánchez: Cedido por el Atlético de Madrid hasta final de temporada. El jugador quiere seguir en Pamplona pero será su club quien tenga la última palabra.

Jony: El extremo asturiano no está cumpliendo con las expectativas que generó hace casi un año. Hay una opción de compra de 5 millones. Regresa a la Lazio.

Adrián: Renovó por un año y termina su segunda temporada en Osasuna, con escaso protagonismo, y su próxima destino apunta al Mumbai de la India.

Calleri: El Maldonado uruguayo, en manos de Stellar, cedió al delantero por un curso. Ha firmado un buen año. Osasuna lo quiere, pero no a cualquier precio.

Budimir: Ha acreditado su olfato de gol y el club tiene una opción de compra voluntaria de 8 millones acordada con el Mallorca. Una cantidad inasumible. Habrá que negociar.

Jugadores de Osasuna que están cedidos

Jaume Grau: El centrocampista está haciendo un buen papel en el Tondela portugués. Fichado del Castilla, antes pasó por el Lugo en su primera cesión. Contrato hasta 2022.

Antonio Otegui: Últimamente ha ganado protagonismo en el Badajoz de 2ª B. La cesión se extiende otro año, cuando finalizará oficialmente su relación con Osasuna.

Rober Ibáñez: Si el Leganés asciende se quedará en Butarque y Osasuna ingresará un millón de euros. Ha mejorado su rendimiento desde que llegó Garitano. Rojillo hasta 2023.

Saverio: Se marchó al Andorra en el mercado invernal y está teniendo minutos con Eder Sarabia. Firmó con Osasuna por tres temporadas tras jugar en el Barça B.

Barbero: El delantero, que aún no ha debutado en Liga con el primer equipo, vive su segunda cesión. Primero estuvo en el Almería y ahora en el Alcorcón. Contrato hasta 2023.

Marc Cardona: Decisiva su salida para que llegara Budimir. El Mallorca no ejecutará la opción de compra de 2,5 millones al no tener un rol importante. En Osasuna hasta 2023.

Brandon: Apenas ha jugado en Leganés, que apostó por él cuando estaba Martí, su principal valedor. Recuperado de una grave lesión de rodilla. Propiedad de Osasuna hasta 2022.

