Josune Urdániz: “Soy rojilla desde que nací y ascender sería un sueño”

Actualizada 07/05/2021 a las 06:00

Hace unos meses, al comenzar la temporada, Josune Urdániz se rapó su melena, que recogía con un característico moño. Pero no le ocurrió como a Sansón y no ha perdido su fuerza. La central rojilla está completando una gran campaña y afronta con ilusión los tres partidos que le pueden llevar al ascenso al equipo de su corazón. Osasunista de siempre, Josune desea que se cumpla su gran sueño.



Quedan sólo tres encuentros. ¿Cómo afronta este tramo final?

Cada fin de semana, nerviosa. No sabemos qué va a pasar con nosotras, con el Alavés. Pero, individualmente estoy contenta, porque estoy teniendo una continuidad que no había cogido hasta ahora.

Llegan al final de la temporada con opciones de ascenso. Lo habrían firmado al comenzar.

Si nos preguntas en enero, ni nosotras ni nadie habría dicho que íbamos a estar donde estamos, a dos puntos de ellas. Cualquier equipo querría estar en esta situación.

¿Cómo gestionan el hecho de que el Alavés esté por delante y dependan de que pinche para subir?

Lo importante es lo que hagamos nosotras. Si miramos lo que hace el Alavés pero nuestros resultados no son correctos, es difícil que salga nada. Tenemos que pensar en nosotras.

Y les ha funcionado, porque el 2021 está siendo impecable.

Podemos decir que no hemos perdido ningún partido este año, sólo hemos cedido dos empates. Lo demás han sido victorias. También es cierto que al principio de la temporada teníamos que conocernos, había nuevo cuerpo técnico... Una pena no haber empezado así desde el principio, pero ¿qué le vamos a hacer?

Están cumpliendo con su objetivo de ganar todo, pero ¿ven factible que pinche el Alavés?

Estamos hablando de un equipo que económicamente cuenta con el doble que Osasuna. Tiene un planteamiento de Primera División. Ellas han tenido derrotas y nosotras no. Nada es imposible. Iremos partido a partido, a ganar los tres, y esperar esa derrota. Es difícil, porque quedan sólo tres partidos, pero eso está en manos de ellas, no en las nuestras.

En el vestuario, ¿hablan de todo esto o prefieren desconectar?

Lo evitamos, lo que tenga que pasar va a pasar. Tenemos que olvidarnos de ellas, porque nos quitaría energía en nuestro partido. Hablamos de la música que ponemos y poco más. Luego, cuando llega la charla del partido, sí, pero el resto del tiempo desconectamos. No es bueno mentalmente estar 24 horas al día, 7 días a la semana pensando en fútbol.

Y para animar ese vestuario, ¿es Josune una de las más dispuestas?

La alegría de la huerta en ese vestuario es María Blanco. Siempre tiene esos comentarios que te hacen reír y esa sonrisita. Las demás le seguimos, yo no me quedo escondidilla -ríe-.

Pero usted es una de las más divertidas.

Sí, eso no puede fallar. Si no, mal.

En lo personal, está teniendo un gran nivel. ¿Está satisfecha?

Estoy muy contenta. Lo que ha demostrado este equipo es que cualquiera que salga puede hacerlo bien. La que no esté en el once no quiere decir que no es mejor.

¿Ha notado una progresión?

Físicamente he mejorado con respecto a otros años. En los años del Mulier, por ejemplo, apenas entrenaba. Fueron años difíciles. Entre el año pasado y éste he mejorado en lo físico. Y la madurez de llevar muchos años se puede notar en el campo, al hablar con las jugadoras. Pero en este equipo cualquiera puede demostrar que es madura, incluidas las más jóvenes.

Ha formado mucho tiempo tándem con Mai Garde. Ahora está jugando con Marina Martín. ¿Cuál es la diferencia?

Con Mai he jugado muchos años y sin hablarnos nos entendíamos. Con Marina me costó al principio un poquito, porque no conocía sus facetas, pero estoy súper contenta de jugar con ella. Nos entendemos muy bien y lo demostramos.

Está intentando de todas formas marcar, pero no llega.

El gol y yo no somos nada compatibles -risas-. Ganas le pongo... Más ganas de que llegue ese gol no tiene nadie, pero se resiste.

Para una mujer que lleva toda la vida jugando al fútbol, ¿qué supondría ascender?

Soy rojilla desde que nací y ascender con Osasuna es más que un sueño. Eso no está pagado.

Forma parte de una familia muy rojilla, incluido su primo Jose García, que jugó en el primer equipo.

Mi primo Julián también fichó por Osasuna. Mi hermano tuvo oferta pero mi madre se lo llevó a San Juan. Todos hemos sido muy rojillos y hemos ido a El Sadar. Jose y yo entramos juntos a Osasuna. Él es fan mío y yo suyo.

Cuando iba a El Sadar, ¿quién le gustaba como jugador?

Cuando era txiki, me encantaba Iván Rosado. También me gustaba la época de Delporte y Milosevic. Y si me tengo que quedar con alguien en mi posición, Cuéllar y nuestro gran capi, Cruchaga.

Ahora ya se empiezan a tener referentes en el fútbol femenino. ¿Cuáles son los suyos?

De mi posición, María León e Irene Paredes. Y también me gustan Ángela Sosa, Alexia Putellas, Jenni Hermoso... Y de las jóvenes, Maite Oroz y Aitana Bonmatí.

¿Le gustaría que en un futuro cercano su sobrina le dijera que quiere ser como Maite Oroz?

Me gustaría que me dijera que quiere ser como Josune Urdániz. Y mi sobrino que es del equipo de Osasuna, pero del femenino. Esas palabras me producen orgullo.

Se rapó el pelo, luego se lo tiñó de blanco... ¿Qué queda por ver?

Ten clara una cosa, como subamos, me lo tiño de rojo. He hecho una promesa y yo soy de cumplir mis palabras.