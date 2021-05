Actualizada 07/05/2021 a las 14:03

Jagoba Arrasate se ha mostrado rotundo sobre la política de cantera. Y ha puesto el foco en la importancia que tiene que los jugadores navarros más destacados puedan estar en Osasuna cuando se quiere construir un proyecto ilusionante. “Tenemos que intentar que los mejores jugadores de aquí estén en Osasuna desde muy jóvenes y que pasen por el Promesas para que lleguen al primer equipo. Ahora hay un montón de jugadores navarros cerca de la Primera División o pisándola pero que no están en Osasuna”, ha señalado. Hay nombres propios: Nico Williams, Sancet o Nico Serrano en Bilbao o Karrikaburu, Robert Navarro y Pacheco en la Real. Además, Unai Dufur ha debutado en Primera con el Eibar. “Te da pena que estén cerca de esa Primera División pero no los puedas tener tú”, ha comentado sobre su idea de enriquecer la base.



Lógicamente no querido valorar el fichaje de Jesús Areso, ya que su llegada se oficializará cuando termine su vinculación con el Athletic. “De los jugadores que no están en nuestro equipo no tiene sentido hablar”, ha respondido sobre un futbolista navarro que regresa a Tajonar. Osasuna, ahora sí, tiene cimientos para aspirar a ello. Y eso es lo que ha puesto sobre la mesa Arrasate.

Las oportunidades a canteranos



Una vez más, el entrenador de Berriatua ha hablado de los “procesos” de cada jugador para llegar al primer equipo. Viene alabando el trabajo que se hace en Tajonar, pero pide paciencia. ¿Ve a algún canterano preparado para debutar? “No. Estamos viendo al Promesas todas las semanas. A mí no me llena porque en pretemporada va a haber jugadores del filial, vamos a verlos y será de la forma más natural. Pero ahora ponerlo porque quedan pocos partidos, no sé. El ejemplo de Javi es el más reciente. Ahora mismo no vemos a ninguno que pueda llegar para quedarse. Es mejor que cada uno siga su proceso. En pretemporada sí que contaremos con ellos”, ha confirmado el técnico.



Arrasate ha puesto ejemplos sobre la mesa como el de Javi Martínez. “El proceso ha sido más lento que otros. Y el de Moncayola se dice que ha sido más rápido pero no lo sé. En juveniles no era titular, luego fue al Iruña. Unos empiezan más rápido y terminan más tarde y otros al revés. Tenemos también el ejemplo de Kike Barja. Ha hecho un montón de pretemporadas. Tenemos que estar convencidos de las cosas”, ha expuesto.



“Si hay algún jugador del Promesas dispuesto a dar el paso y si está preparado seremos los primeros en darle una oportunidad. El activo de Osasuna es Tajonar y el Promesas”, ha apuntado sobre la cantera.

